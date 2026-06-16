Investigação da Polícia Civil identificou esquema de venda de drogas na comunidade; Dise apreendeu haxixe, crack, celulares, dinheiro e um veículo utilizado na distribuição dos entorpecentes

Trio se deu mal- A Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (Dise) de Americana realizou na manhã desta terça-feira (16) a Operação “Zincão”, que resultou na prisão em flagrante de três homens suspeitos de integrar uma associação criminosa voltada ao tráfico de drogas na comunidade conhecida como Zincão, na região do Parque da Liberdade, em Americana.

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A ação foi realizada após meses de investigação conduzida pela Polícia Civil. Segundo a Dise, as apurações tiveram início a partir de denúncias que apontavam a existência de um esquema organizado de comercialização de entorpecentes na região. Com trabalho de inteligência policial, os investigadores conseguiram identificar os envolvidos e mapear a estrutura utilizada pelo grupo.

De acordo com a Polícia Civil, um dos investigados exercia papel de liderança na organização, sendo responsável pelo gerenciamento da distribuição das drogas e pela arrecadação dos valores obtidos com as vendas. As investigações também apontaram que uma residência na Avenida Serra do Mar era utilizada para armazenar, fracionar e preparar os entorpecentes que abasteciam o ponto de venda.

Ainda segundo a Dise, a chamada “biqueira” funcionava em um bar improvisado em um barraco de madeira localizado em frente ao imóvel investigado. Com base nas provas reunidas, a autoridade policial solicitou à Justiça a expedição de mandados de busca e apreensão, que foram autorizados pela Vara Regional das Garantias da 4ª Região Administrativa Judiciária (RAJ), sediada em Piracicaba.

DIG e Romu no pé do trio

Durante o cumprimento dos mandados, realizado com apoio da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Americana e da Romu Canil da Guarda Municipal de Americana, três investigados, de 25, 26 e 28 anos, foram presos em flagrante.

Nas buscas, os policiais apreenderam uma placa de haxixe pesando 64 gramas, duas porções de crack com peso total de 60 gramas, 43 porções de haxixe já embaladas para venda e três porções de maconha. Também foram recolhidos oito celulares, uma balança de precisão, um cartão bancário, um caderno com anotações relacionadas ao tráfico, materiais utilizados para embalar drogas, R$ 170 em dinheiro e um veículo Ford Ka utilizado na distribuição dos entorpecentes.

Os suspeitos foram conduzidos à sede da DISE de Americana, onde tiveram as prisões ratificadas pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, previstos nos artigos 33 e 35 da Lei de Drogas.

Após os procedimentos de Polícia Judiciária, os presos foram encaminhados às cadeias públicas de Sumaré e Monte Mor, onde permanecem à disposição da Justiça e aguardam audiência de custódia.