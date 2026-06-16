Capacitação presencial será realizada no CTVP e oferece formação técnica para quem busca qualificação profissional na área da construção civil
Durante o curso, os alunos desenvolvem conhecimentos técnicos e competências socioemocionais relacionadas à instalação de drywall, seguindo normas e procedimentos de qualidade, saúde e segurança no trabalho, além da adoção de práticas sustentáveis.
Para participar, é necessário ter, no mínimo, 18 anos completos no início do curso e ter concluído a 5ª série do Ensino Fundamental.
Nova Odessa
No primeiro dia de aula, os alunos deverão apresentar cópias dos seguintes documentos: RG e CPF; comprovante de residência e comprovante de escolaridade.
A iniciativa integra as ações da Prefeitura voltadas à qualificação profissional e à ampliação das oportunidades de inserção e permanência no mercado de trabalho, oferecendo formação gratuita e de qualidade para a população.
Leia Mais notícias da cidade e região