Prefeitura executa revitalização da porteira da linha férrea

Prefeitura executa revitalização da pintura da porteira da linha férrea

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A Prefeitura de Americana, por meio da Unidade de Transportes e Sistema Viário (Utransv) da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu), executa nesta terça-feira (7) a revitalização da pintura e da sinalização da porteira da linha férrea, na passagem de nível entre a Avenida Dr. Antônio Lobo e a Rua Carioba, na região central da cidade.

O local permanecerá fechado no horário comercial, das 8h às 18h, para a realização dos serviços. A intervenção está prevista para ser concluída até esta quarta-feira (8).

O secretário da pasta, Adriano Alvarenga Camargo Neves, destacou a importância do trabalho. “O reforço na pintura visa a conservação da sinalização, promovendo a melhoria na visibilidade e na segurança dos motoristas e pedestres”, explicou.

Durante a interdição, a orientação aos motoristas que desejam acessar a Rua Carioba é utilizar o Viaduto Ministro Ralph Biasi (Centenário) como rota alternativa.

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