Capacitação presencial será realizada no CTVP e oferece formação técnica para quem busca qualificação profissional na área da construção civil

A Prefeitura de Nova Odessa abriu inscrições para o curso gratuito e presencial de Instalação de Drywall. A capacitação, realizada em parceria com o SENAI, tem como objetivo preparar os participantes para atuar na montagem de paredes e tetos utilizando o sistema de construção a seco, cada vez mais utilizado na construção civil. As aulas serão realizadas no CTVP (Centro de Treinamento e Valorização Profissional), no período de 21 de julho a 10 de setembro de 2026, sempre às terças e quintas-feiras, das 8h30 às 11h30.

Durante o curso, os alunos desenvolvem conhecimentos técnicos e competências socioemocionais relacionadas à instalação de drywall, seguindo normas e procedimentos de qualidade, saúde e segurança no trabalho, além da adoção de práticas sustentáveis.

Para participar, é necessário ter, no mínimo, 18 anos completos no início do curso e ter concluído a 5ª série do Ensino Fundamental.

No primeiro dia de aula, os alunos deverão apresentar cópias dos seguintes documentos: RG e CPF; comprovante de residência e comprovante de escolaridade.

A iniciativa integra as ações da Prefeitura voltadas à qualificação profissional e à ampliação das oportunidades de inserção e permanência no mercado de trabalho, oferecendo formação gratuita e de qualidade para a população.