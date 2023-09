Guarda Santa Bárbara faz Blitz Educativa de trânsito

A Guarda Municipal de Santa Bárbara d’Oeste realizou

nesta sexta-feira (15) Blitz Educativa sobre a ampliação de fiscalização da corporação frente às infrações de trânsito.

A Lei 14.599, de 30 de junho de 2023 amplia a competência do município no que se refere a autuação de veículos com licenciamento vencido ou sem licenciar, escapamento de moto aberto e placa erguida ou ilegível, entre outras, abrangendo 99,5% das infrações.

Mais notícias da cidade e região

A abordagem orientativa será realizada a partir das 9h30 na Avenida Anhanguera, entrada da cidade.

“A alteração do Código de Trânsito Brasileiro permite maior rigor e fiscalização da Guarda Municipal. A blitz foi realizada com o objetivo de informar a população e promover a divulgação em nossa cidade sobre a ampliação da competência na esfera municipal, orientando sobre a importância de seguir os deveres previstos em lei para um trânsito seguro que preserva vidas”, disse o secretário de Segurança, Trânsito e Defesa Civil, Rômulo Gobbi.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP