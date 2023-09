Lancha por R$ 79 mil- Para aqueles que pretendem realizar a compra

do primeiro barco e ingressar no mundo náutico, o São Paulo Boat Show, que será realizado de 21 a 26 de setembro no São Paulo Expo, trará diversas opções para todos os gostos, de embarcações de entrada a lanchas grandiosas que chegam a custar mais de R$ 22 milhões. Modelos mais compactos serão comercializados com valores que partem de R$ 79 mil e chegam até R$ 699 mil. O menor modelo em exposição será a Mestra Fish, de 16 pés, projetada tanto para a pescarias quanto para passeios.

“O mundo das águas tem chamado cada vez mais atenção do consumidor brasileiro e, para acompanhar esse crescimento, diversos estaleiros trazem lançamentos e barcos de entrada para quem busca aproveitar tanto o litoral brasileiro quanto as vias interiores. São opções para todos os públicos, para quem quer se aventurar sozinho ou também com amigos ou a família”, comenta a diretora geral da Boat Show, Thalita Vicentini.

Além de conhecer os barcos, os visitantes podem, ainda, contratar serviços como treinamentos para tripulação por meio da Yacht Crew Brasil. A empresa vai oferecer três tipos de cursos, como introdução e hospitalidade no iatismo. A CEO da Yacht Crew, Jacy Oliveira, traz a sua experiência abordando o que um tripulante precisa saber para criar o seu plano de ação. O treinamento também tem como foco o desenvolvimento e aperfeiçoamento de habilidades.

Conheça algumas opções de barcos e itens náuticos em exposição no São Paulo Boat Show:

Mestra 160

Primeiro barco da Mestra Boats desenhado para pesca, a Mestra 160 também atende aos objetivos de passeio. O modelo de 4,74 metros de comprimento e 1,70 metro de largura une boa navegabilidade, além de conforto, elegância e atende todas as necessidades dos amantes do mar. Preço: a partir de R$ 79,9 mil.

Focker 188 Joy

O modelo de entrada Focker 188 Joy, com 5,50 metros de comprimento e 2,10 metros de largura também estará em exposição. Mesmo compacto, o barco acomoda sete pessoas para passeios diurnos de forma confortável graças ao projeto e layout do cockpit planejado para facilitar a circulação e a interação entre as pessoas a bordo. Preço: a partir de R$ 214 mil.

Sport R 190

Pela 1ª vez no SPBS, a Ross Mariner vai apresentar o modelo de 19 pés da marca. A Sport R 190 custa a partir de R$ 125 mil e comporta até 8 pessoas. O conforto se dá pelos estofados dispostos por todo o barco, além de solário na proa. Conta ainda com capota que pode ser usada em dias de chuva ou para driblar o sol escaldante.

Cherokee 190 e 200 da Fluvimar

O estaleiro Fluvimar levará duas opções de embarcações, de 19 e 22 pés, para quem deseja ingressar no mundo náutico. Ambas as lanchas Cherokee são produzidas em duralumínio naval, promovem excelente durabilidade, além de design único e podem ser usadas tanto para pesca quanto para passeio. A Cherokee 190 tem capacidade para 7 pessoas e custo a partir de R$ 149 mil. Já a Cherokee 200, com capacidade para 10 passageiros, custa a partir de R$ 225 mil.

Ventura V195

Com pouco mais de 6 metros de comprimento, a V195 da Ventura estará em exposição no evento. Segundo a marca, é a única embarcação da categoria que contém plataforma de popa e banheiro. Tem capacidade para até 8 pessoas ao dia.

Wellcraft 222 Fisherman

Embarcação que será destaque da Wellcraft é a 222 Fisherman. O modelo promove luxo e conforto da proa até a popa do barco, essencial para aqueles que usam o barco também para a prática de esportes na água e também para pesca. Tem capacidade para 8 pessoas, sofás em grande parte do costado do barco, além de suporte para copos e vara de pescar.

Malibu Wakestter 23 LSV

Modelo versão 2024, a nova Malibu Wakestter 23 LSV, que estará em exposição no estande da Mastermarine, traz inovações aos esportes aquáticos. A embarcação é considerada modelo ideal para a prática de wakesurf e wakeboard e conta com excelente desempenho sobre as águas.

Prancha elétrica JETSURF

Além de barcos, os amantes do surfe poderão conhecer também opção de prancha elétrica. Com o JETSURF Eletric é possível fazer manobras de alto nível graças aos 3 modos de pilotagem do equipamento. Além de alcançar cerca de 50km/h, a prancha é equipada com bateria que dura até 35 minutos, ideal para a prática intensa de esportes na água, tanto no mar quanto em lagos. O preço é a partir de R$ 125 mil.

Onix 250

Participando pela primeira vez do São Paulo Boat Show, o estaleiro Onix Yachts, de Santa Catarina, levará o modelo de entrada Onix 250. Avaliado em mais de R$ 377 mil, o barco tem capacidade para até 12 pessoas durante o dia e 4 para pernoite. Conta com plataforma de popa ampla e espaço gourmet completo.

Coral 26 Sport

Com navegação mais estável e confortável, devido ao seu casco ser mais leve que outros barcos da mesma categoria, de acordo com a própria marca, a Coral 26 Sport é um dos modelos mais vendidos da marca. São quase 8 metros de comprimento e o aproveitamento de espaço interno impressiona, com capacidade de incluir cama e banheiro. As opções de motorização vão até 300hp e o modelo custa a partir de R$ 307 mil.

NX 260

A NX 260 Evolution, avaliada em R$ 400 mil, será outro barco de entrada destaque no São Paulo Boat Show. O modelo possui acabamento premium e proporções compactas. Até mesmo o interior é moderno, com estrutura precisa e espaço superior a barcos de categorias maiores, de acordo com a marca. São 7,85 metros de comprimento e capacidade para até 12 passageiros curtirem um passeio.

Real 285

Com seus quase 8,5 metros de comprimento, a Real 285 possui amplo sofá em ‘U’ para 5 pessoas na proa. Os sofás no cockpit, que comportam até 14 pessoas, se conectam com a área gourmet da popa, equipada com geleira térmica e pia em aço inox. Ainda, tem uma grande capota conversível.

