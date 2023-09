O São Paulo saiu na frente na disputa pelo título da Copa do Brasil.

O Tricolor foi ao Rio de Janeiro e bateu o Flamengo por 1 a 0 com gol do craque argentino Jhonatan Calleri.

O time paulista foi bastante superior no primeiro tempo, quando anotou o único tento do jogo- já nos acréscimos. Calleri cabeceou a queima roupa na frente do goleiro após cruzamento perfeito vindo da esquerda.

Leia + Sobre todos os Esportes

A partida decisiva acontece no próximo domingo no Morumbi e o técnico Dorival Jr pode ser bicampeão (foi campeão em 2022 contra o adversário deste domingo).

O São Paulo pode chegar ao primeiro título nacional ou grande depois de mais de dez anos da fase áurea. O último título importante do clube foi na Sulamericana de 2012.

A torcida do time carioca xingou a diretoria e os protestos devem seguir fortes durante a semana. O atual campeão da Libertadores está fora da disputa do torneio internacional e aposta na Copa do Brasil passou a ser a ‘salvação da temporada’.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP