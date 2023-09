4 benefícios da bike indoor para a saúde cardiovascular

Bike indoor e o coração- Manter a saúde cardiovascular

em dia é um fator importante para a prevenção de doenças do coração. Tão importante quanto aspectos relacionados ao bem-estar físico e mental, o coração também requer cuidados que vão além de acompanhamento médico regular, como a adoção de hábitos como atividade física rotineira, alimentação saudável, entre outros.

Com uma abordagem eficiente e divertida, as aulas de bike indoor da Velocity possuem 45min de duração e trabalham o corpo todo, oferecendo uma maneira eficaz de melhorar a saúde cardiovascular e promover o bem-estar geral. Confira alguns dos principais benefícios que a prática de forma regular pode proporcionar: 1. Coração em dia

A bike indoor é um exercício de alta intensidade que pode aumentar significativamente a frequência cardíaca durante a prática. Essa elevação constante, combinada com os diferentes níveis de resistência e velocidade, pode auxiliar na melhora da capacidade do coração em bombear sangue e oxigênio para todo o corpo. Com o tempo e a prática regular, é possível que o sistema cardiovascular se torne mais eficiente, aumentando a resistência e a aptidão de se exercitar por períodos mais longos sem se sentir cansado.

2. Manutenção do peso

As aulas de bike indoor da Velocity proporcionam alto gasto calórico, de até 700kcal por aula. Dessa forma, a prática regular, aliada a uma alimentação equilibrada, pode ser uma excelente maneira de garantir a manutenção ou até mesmo a perda de peso. Este cuidado pode auxiliar na redução da pressão arterial, diminuindo, assim, o risco de desenvolver doenças cardiovasculares. 3. Redução do risco de doenças e controle da pressão arterial

A prática regular de atividades físicas como a bike indoor está associada à redução do risco de desenvolver enfermidades, como doença coronariana, hipertensão e acidente vascular cerebral (AVC), entre outros. O exercício fortalece o músculo cardíaco, melhora a circulação sanguínea e ajuda a manter os níveis de colesterol saudáveis, reduzindo a probabilidade de problemas cardiovasculares. Além disso, também pode promover a melhora no fluxo sanguíneo, auxiliando na redução da pressão arterial. 4. Fortalecimento dos músculos inferiores

Fazer as aulas de bike indoor nos Studios Velocity são uma excelente forma de proporcionar o fortalecimento das pernas e dos músculos inferiores do corpo. O movimento repetitivo de giro dos pedais pode aumentar a força muscular das pernas, dos músculos da panturrilha, quadríceps e glúteos. Isso não só beneficia a saúde cardiovascular, mas também ajuda na realização das atividades diárias. Sobre o Grupo Velocity

studiovelocity.com.br | sweatify.com.br | studiokore.com.br Primeira e maior rede de studios-boutique de bike indoor do Brasil, a Velocity nasceu em 2013 e atualmente conta com mais duas marcas acopladas – o Kore, focado em treino funcional, e a plataforma online Sweatify, que reúne e disponibiliza aulas de ambas as modalidades. O grupo não apenas se tornou líder na categoria boutique fitness, mas revolucionou a indústria do segmento no país – são mais de 44 studios Velocity e 20 studios Kore Brasil afora. Tanto os ambientes dos studios quanto os profissionais que atuam no Grupo são preparados para envolver os alunos em suas próprias jornadas de forma descontraída, eficiente e sempre prezando pelo bem-estar.

