Novas denúncias complicam ex-diretor da Globo

Mais denúncias e novos depoimentos de vítimas de assédio aumentaram

a pressão legal contra Marcius Melhem, ex-diretor da Rede Globo. As acusações, que já eram graves, ganharam contornos mais sérios com relatos detalhados de assédio sexual e moral. As vítimas são Karina Dohme, Ellen Roche e Susana Pires, atrizes conhecidas do público, que detalharam suas experiências traumáticas em setembro de 2021 ao MPT (Ministério Público do Trabalho) num processo que apura a conduta da Globo em relação às denúncias contra Melhem.

Os depoimentos foram revelados pela coluna de Juliana Dal Piva, após serem enviados do MPT para o MP-RJ, e constam nos autos da ação criminal contra o humorista. Como os casos prescreveram, os depoimentos servem para reforçar a acusação e o mais grave, de Karina, fez a atriz ser apontada pela promotoria como testemunha. Melhem é investigado por assédio sexual em processo que tramita em sigilo na 20ª Vara Criminal do TJ-RJ.

O caso de Karine Dohme

Karina Dohme, que trabalhou com Melhem a partir de 2012 nos programas “Caras de Pau” e “Zorra”, descreveu que Melhem fazia o tempo todo “comentários de cunho sexual com todas as mulheres”, “apertava a cintura e cheirava o pescoço das colegas” e chamava as funcionárias de “gostosas” e “delícia”, emitindo “gemidos lascivos”, criando um ambiente de trabalho desconfortável e tóxico.

Em abril de 2012, durante uma gravação em Angra dos Reis (RJ), Karina enfrentou uma situação ainda mais perturbadora. Segundo ela, Melhem “segurou a porta do quarto” e declarou que “eles iriam dormir juntos”. Perplexa com a situação, ela respondeu com um sorriso amarelo: “Claro que não”. Mesmo assim, Melhem insistiu e permaneceu algum tempo na porta do quarto dela, reforçando a sensação de vulnerabilidade e medo.

