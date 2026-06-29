A Guarda Municipal apreendeu droga e deteve homem suspeito de roubo em Santa Bárbara. Caso aconteceu na manhã desta segunda-feira nos prédios abandonados da cidade na região do Parque Olaria.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

A dona do material roubado foi identificada e avisada. O homem permaneceu preso e a droga ficou apreendida. Abaixo a resenha da Guarda enviada para imprensa.

GUARDA CIVIL MUNICIPAL Santa Bárbara D’Oeste-SP

.EQUIPE 03 🚓 VTR 145 🚨 GCM URBANO 🚨 GCM MEDEIROS

APOIO VTR 115 CANIL 🚨 GCM GESIEL 🚨 GCM CAVALCANTE 🐶 K-9 TANDERA

🚓 VTR 140 🚨 INSPETOR CLÁUDIO 🚨 GCM BATISTELA

VTR 150 🚨 SUBINSPETOR PIGATTO 🚨 GCM NALÃO

VTR 125 🚨 SUBINSPETOR CORASSARI 🚨 GCM ELIAS

.📍DATA: 29 DE JUNHO DE 2026 .📍HORA INICIAL: 08:00 .📍LOCAL: RUA DOM PEDRO II PARQUE OLARIA

🛑 FURTO/ PORTE DE DROGAS/ APREENSÃO DE DROGAS

Síntese:

Durante patrulhamento de saturação nas imediações dos prédios abandonados do Parque Olaria, conforme determinação superior, esta guarnição, ao acessar a Rua Dom Pedro II, oposto ao nº 284, visualizou um indivíduo, posteriormente identificado como A., saindo do interior dos prédios. Ao perceber a aproximação da viatura, o indivíduo apresentou comportamento evasivo ficando inquieto, motivo pelo qual foi realizada a abordagem, diante da fundada suspeita.

Durante a busca pessoal, foi localizada uma pedra de crack no bolso de A. Ao solo, foram encontradas outras duas pedras da mesma substância. No interior do imóvel também foram localizados uma cuba de cozinha em aço inox com válvula, ainda acondicionada em sua embalagem original, um sifão e três réguas de alumínio utilizadas na construção civil, sendo duas com aproximadamente 2 metros de comprimento e uma com aproximadamente 3 metros.

Questionado acerca da procedência dos objetos, A. informou ter adquirido as réguas de um indivíduo desconhecido pagando R$ 10,00. Em relação à cuba, não soube informar sua procedência.

Na embalagem da caixa em que a cuba estava acondicionada foi encontrado o nome da compradora, bem como o endereço localizado. Diante disso, foi realizado contato com cônjuge da compradora e proprietário da construção, que compareceu ao local, reconheceu os objetos como sendo de sua propriedade, informou que haviam sido furtados e apresentou a respectiva nota fiscal.

Foi necessária a utilização de algemas, nos termos do Decreto nº 8.858/2016, em razão do fundado receio de fuga e para garantir a integridade física da equipe e do abordado.

Considerando que o local é conhecido pelo intenso tráfico de entorpecentes, foi acionada a equipe de Canil. Durante nova varredura realizada com a cadela de faro Tandera, no interior de um dos cômodos do mesmo prédio, foram localizadas mais 25 pedras de crack acondicionadas em uma sacola plástica sobre uma telha que estava ao solo, Indagado acerca da propriedade do restante do entorpecente, A. informou que não lhe pertencia, alegando desconhecer sua origem.

Em ato contínuo, ainda na Rua Dom Pedro II, oposto ao nº 366, a cadela logrou êxito em localizar uma sacola azul, ocultos sob a vegetação, com diversos entorpecentes, sendo 158 eppendorfs contendo substância análoga à cocaína, 105 porções de maconha acondicionadas em embalagens do tipo zip lock, prontas para comercialização, além de diversos pacotes contendo aproximadamente 1,030 kg de substância análoga à cocaína.

Diante dos fatos, a ocorrência foi apresentada no 1º Distrito Policial. Após tomar ciência dos fatos, a autoridade policial deu voz de prisão a A. pelos crimes de furto e porte de drogas, permanecendo o conduzido à disposição da Justiça.

Quanto aos entorpecentes localizados, por não haver elementos suficientes que permitissem vinculá-los diretamente ao conduzido, a autoridade policial deliberou pela apreensão das substâncias para as providências de polícia judiciária. Os objetos recuperados foram restituídos à vítima.

Leia Mais notícias da cidade e região