Santa Bárbara compete em 31 modalidades nos 68º Jogos Regionais de Itatiba

A Seme (Secretaria Municipal de Esportes) de Santa Bárbara d’Oeste confirmou participação em 31 modalidades nos 68º Jogos Regionais da 4ª Região Esportiva do Estado de São Paulo, que serão realizados em Itatiba, a partir de 14 de julho.

Grande parte dos atletas que representarão o Município iniciou sua trajetória nas escolinhas e projetos esportivos gratuitos oferecidos em diversos bairros da cidade.

Santa Bárbara d’Oeste disputará dez modalidades em categorias Sub-21 ou inferiores, o que evidencia a renovação das equipes locais e o foco do Município no trabalho de base.

Além disso, das 21 modalidades de categoria livre, apenas cinco serão disputadas exclusivamente por atletas adultos. Nas demais, a cidade também contará com esportistas oriundos das categorias de formação.

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A composição da delegação barbarense é resultado de um investimento contínuo da Prefeitura na iniciação esportiva. Por meio das escolinhas municipais, centenas de crianças e adolescentes praticam esporte gratuitamente e, dessa forma, desenvolvem valoress como disciplina, respeito, trabalho em equipe e superação.

“Esse trabalho de base, realizado diariamente em diferentes regiões da cidade, tem como objetivo não apenas a formação de atletas, mas também a construção de uma cultura esportiva sólida, capaz de incentivar a prática de atividades físicas desde a infância. Ao oferecer oportunidades de desenvolvimento esportivo e pessoal, o Município contribui para a formação de cidadãos mais saudáveis, ativos e preparados para os desafios da vida”, afirmou o secretário de Esportes, Vinícius Furlan.

O Município estará presente nas seguintes modalidades:

Atletismo feminino

Atletismo masculino

Badminton masculino

Basquete 3×3 feminino

Basquete 3×3 masculino

Basquete masculino – 21 anos

Biribol masculino

Ciclismo feminino

Ciclismo masculino

Futebol masculino – 20 anos

Futsal masculino – 21 anos

Ginástica artística feminina – 13 anos

Ginástica rítmica feminina – 14 anos

Handebol feminino – 21 anos

Judô feminino

Judô masculino

Karatê feminino

Karatê masculino

Malha

Natação feminina

Natação masculina

Natação nado medley misto

Tênis de mesa masculino

Tênis feminino

Tênis masculino

Voleibol feminino – 21 anos

Voleibol masculino – 21 anos

Vôlei de praia feminino

Vôlei de praia masculino

Xadrez feminino – 21 anos

Xadrez masculino – 21 anos

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