Nova Odessa capacita equipe para arrecadar mais na Reforma Tributária

Participação em evento sobre Direito Tributário foca alinhamento dos processos fiscais do município às novas diretrizes nacionais

Na sexta-feira (26), profissionais da Prefeitura de Nova Odessa participaram do XIV Simpósio de Direito Tributário Municipal, realizado em Campinas. O objetivo da comitiva, formada pelo secretário de Finanças e Planejamento Brauner Feliciano, pelo adjunto Jackson Candian e demais técnicos da pasta, é preparar a gestão municipal para as transformações exigidas na Reforma Tributária.

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O evento, que contou com a participação de renomados especialistas do sistema tributário brasileiro, trouxe à tona os desafios operacionais das novas diretrizes nacionais, com foco na gestão do IPTU, ITBI, ISS e na implementação do novo IBS (Imposto sobre Bens e Serviços).

Os debates forneceram à equipe novaodessense insumos técnicos fundamentais para ajustar os processos diários de fiscalização, cobrança e arrecadação, garantindo que o município faça a transição para o novo sistema com segurança, eficiência e sustentabilidade financeira.

“Proporcionar conhecimento e capacitação para os servidores é assegurar uma gestão pública mais eficiente, transparente e preparada para os desafios do futuro”, destacou o secretário Brauner Feliciano.

Também participaram do Simpósio as fiscais de renda do Município, Vanessa da Cunha Fantozzi, Mônica Mioti da Silva e Mayara Moraes Tavares.

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