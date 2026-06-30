O Governo do Brasil autorizou novas regras para o MEI, corrigindo a defasagem da inflação e dando fôlego para quem carrega a economia brasileira no peito.

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Esta era uma demanda que vinha desde o começo da década e agora foi aprovada.

Veja o que muda para as MEIs:

🔹 R$ 110 mil será o novo teto de faturamento em 2027.

🔹 R$ 140 mil será o novo teto de faturamento a partir de 2028.

🔹 Até 2 empregados poderão ser contratados por cada micro empresa, ajudando na escala de trabalho e na criação de empregos formais.

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