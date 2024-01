Gusttavo Lima patrocinador master do Corinthians

Gusttavo Lima com o Timão- O Corinthians anunciou neste domingo (7)

a casa de apostas VaideBet como a nova patrocinadora máster. E Augusto Melo, presidente do Timão, saiu em defesa da empresa.

Em entrevista coletiva, o dirigente ‘alfinetou’ a diretoria anterior pelos acordos feitos e explicou que o patrocínio recém-anunciado irá arcar com os valores da rescisão com a Pixbet.

“Quando foi a Taunsa, pelo que sabemos, o jurídico não aprovou. Estamos averiguando, mas diz o jurídico da época que conversou com o presidente e não autorizou o patrocínio. Diferente de uma gestão transparente que quer o bem do Corinthians. Qualquer grande parceiro que vier conversar, primeiro vai ser analisado, tem que passar pelo jurídico. É um contrato que vem se estendendo há algum tempo, investigando algum tempo, conhecendo a empresa, estrutura e garantias. O presidente não vai fazer nada sem o jurídico aprovar”, começou por dizer.

Leia + Sobre todos os Esportes

“É um contrato de 36 meses, R$ 360 milhões. Existe uma multa que era de R$ 20 milhões da Pixbet, que a Vaidebet vai arcar. E para provar a credibilidade e idoneidade da empresa, foi nos depositando ontem R$ 20 milhões. No primeiro dia de cada mês, ela vai depositar R$ 10 milhões. Diferente da Taunsa, que fez um contrato, não pagou nada, não se sabia nada e ainda foi reprovada pelo jurídico. A Vaidebet é uma grande empresa que está no mercado, uma das cinco maiores, que já nos deu essa credibilidade com uma grande segurança também”, completou.

Com o novo contrato, o Corinthians ultrapassou Flamengo e Palmeiras. O rubro-negro tem contrato com a Pixbet de dois anos por 170 milhões. Já o alviverde é patrocinado pela Crefisa e o valor pode chegar a até 120 milhões por ano.

