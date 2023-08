Hamburgueria temática do Harry Potter será inaugurada este mês em Nova Odessa

Será inaugurada este mês de agosto em Nova Odessa uma hamburgueria temática do bruxo mais famosos de todos os tempos, o Harry Potter. A Potter Burguers já tem perfil no Instagram, com mais de 4 mil usuários.

O perfil, porém, mantém mistério sobre os detalhes da hamburgueria temática, endereço e a data correta da inauguração. Questionados, os sócios-proprietários Felipe e Valdenir disseram: “O endereço ainda está sobre o feitiço de proteção”, fazendo alusão ao filme e mantendo a curiosidade até da nossa reportagem.

Os comentários nos posts mostram que o público está animado. “Ansiosa”, escreveu uma internauta. “Vou mandar a conta da minha psicóloga, porque a ansiedade está me matando”, disse outro perfil.

O local promete mais 30 tipos de hambúrgueres, com opções veganas e vegetarianas, doces temáticos, poções ops! bebidas e um mundo mágico a explorar.

Com tanto suspense a respeito do local e ambientação, Felipe e Valdenir destacaram o que os potterheads podem esperar. “Uma experiência única, uma experiência mágica, do começo ao final! Atendimento de qualidade, comida saborosa com preço justo e acessível, nosso Chef é incrível. Um lugar com muitas experiências inspiradas no mundo bruxo”, disseram.

Sobre a data, eles ainda não cravaram, mas deve acontecer este mês. “Estamos aguardando alguns produtos chegarem dos Estados Unidos”.

OPORTUNIDADE: Contratação da equipe

O restaurante também divulgou que está contratando! Vagas de caixa, atendente, garçom, cumim, ajudante de cozinha e barman. Se você não é um ‘trouxa’ – termo usado no mundo Harry Potter para caracterizar não bruxos, pode se candidatar! Currículos podem ser enviados no (19) 98109 – 4169.

