Havan é campeã no Prêmio Reclame Aqui 2023

A Havan foi campeã no Prêmio Reclame Aqui 2023, na categoria Varejo – Loja Física, sendo reconhecida como uma das empresas que proporcionam uma eficiência e tem cuidado no atendimento ao cliente, principalmente na solução de problemas com produtos e serviços.

O evento da maior premiação de atendimento e experiência de consumo do Brasil ocorreu na terça-feira, 12. Foram mais de 17,4 milhões de votos populares nas 186 categorias.

Além de ser a grande campeã da categoria, a Havan ainda conquistou o quarto lugar na categoria Cartão de Crédito.

“Estamos muito felizes com esse resultado. Temos como missão surpreender e encantar a todos e buscamos, cada dia mais, fazer isso com nossos clientes. Esses resultados são a prova de que estamos no caminho certo”, comemora a coordenadora de SAC da Havan, Arceli Schmidt.

Neste ano, o Prêmio Reclame Aqui teve mais de 2,1 mil empresas inscritas, cerca de 20% a mais que na edição anterior.

