Campanha “Brincar faz bem para a saúde” oferece um domingo divertido para crianças e idosos carentes

A união de esforços entre FAM – Faculdade de Americana, Unimed Americana/Santa Bárbara d’Oeste e Tivoli Shopping deixará a manhã de domingo (17) cheia de alegria e diversão para mais de 30 crianças divididas entre as entidades: Casa de Orientação e Assistência Social Seareiros de Jesus – COASSEJE, Casa da Criança de Santa Bárbara d’Oeste e Comunidade Geriátrica de Nova Odessa, que também levará 30 idosos para um dia especial.

O encontro será realizado no Tivoli Shopping e repleto de atividades. Um reforçado café da manhã será servido logo na chegada dos convidados, a diversão está garantida na Fair Play com muitos jogos eletrônicos para as crianças e ainda aquele encontro especial com o bom velhinho, o Papai Noel.

O McDonald’s RPT também participará da ação com a doação de brinquedos especiais MCDonald’s para as crianças.

A FAM ainda oferecerá contação de histórias e pintura facial, através da atuação dos alunos e da coordenadora do curso de Pedagogia, Adriana Koide.

LEIA TAMBÉM: Alunos de Americana desenvolvem projeto sobre dinossauros na Sala Maker

“Para nós da FAM, oferecer um dia especial para as crianças e para os idosos é sempre marcante. Fazer parte da vida da comunidade, faz com que a gente busque reenergizar nossas forças para um 2024 cheio de bons momentos como este que acontecerá domingo”, disse o diretor geral da FAM, Gustavo Azzolini.

“Ficamos felizes em fazer parte deste momento de confraternização para as crianças e os idosos das entidades que participam da campanha. Desejamos que todos tenham um dia agradável e divertido e que essa ação possa inspirar outras iniciativas de solidariedade em nossa região”, disse o CEO da Unimed Santa Bárbara d’Oeste e Americana, Cesar Cielo.

“O Tivoli Shopping sempre está engajado em causas sociais importantes como essa. Estamos muito gratos por poder proporcionar um dia divertido às crianças e idosos que mais precisam, será um domingo incrível”, disse a Coordenadora de Marketing do Tivoli Shopping, Paula Funichello.