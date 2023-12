DAE conclui 1.309 serviços de manutenção em uma semana

O DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Americana concluiu, em apenas sete dias, de 8 a 14 de dezembro, 1.309 serviços de manutenção. A maior parte das solicitações é de reparos de vazamentos e entupimentos, asfalto, ligações, substituição de hidrômetro, entre outras.

“Trabalhamos ininterruptamente nas manutenções preventivas e corretivas, atendendo à demanda da população”, disse o superintendente do DAE, Carlos Cesar Gimenez Zappia.

LEIA TAMBÉM: Calorão e pancadas de chuva previstos para os próximos dias

O cidadão tem à disposição vários canais de comunicação com a autarquia. O contato pode ser feito diariamente pelo telefone 0800-0123-737, das 6h à 0h; pelo WhatsApp (19) 98100-4714, das 8h às 22h; e pelos e-mails sac@daeamericana.sp.gov.br e ouvidoria@daeamericana.sp.gov.br. Também é possível fazer as solicitações no site da Prefeitura: www.americana.sp.gov.br, clicando no ícone “Americana Inteligente – Atendimento Digital” e depois “Protocolos DAE”.

As ordens de serviços são direcionadas para os setores competentes providenciarem o trabalho, de acordo com o cronograma e a programação de serviços das equipes.