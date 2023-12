Aproveite o fim de ano para conhecer os “secret points” de São Sebastião

São Sebastião, um paraíso costeiro desconhecido para muitos, se prepara para receber os turistas durante a temporada de Natal e Réveillon. Com mais de 100 quilômetros de faixa litorânea, o município do Litoral Norte oferece um espetáculo natural de mais de 50 praias, ilhas e ilhotas, além de verdadeiros tesouros pouco explorados para os visitantes que buscam experiências exclusivas.

Entre os secret points para o turista conhecer destacam-se o Poço do Caetano, com suas piscinas naturais de águas cristalinas, a Trilha da Água Branca, a Trilha e Cachoeira dos Poções, e os mirantes, com novos pontos de observação estrategicamente construídos para oferecer as mais belas vistas da região. E quem visita São Sebastião nesta época vai encontrar um destino ricamente decorado para o Natal, cantatas natalinas, apresentações de bandas locais e a tão esperada presença do Papai Noel.

Entre as praias, uma das joias de São Sebastião é a Jureia, localizada entre Barra do Una e Boraceia. Ladeada por dois costões rochosos e muita vegetação preservada ao redor, é muito bem preservada, tem areias claras e mar azul. Sem construções à beira-mar, é o lugar para quem busca tranquilidade. Os visitantes podem desfrutar de caminhadas pela praia, explorar trilhas na mata e apreciar a biodiversidade local, além, é claro, de tomar banho de mar. Outro diferencial é que em frente à praia há uma ampla e agradável área gramada, que inclui diversos aparelhos de ginástica.

Mirantes

São Sebastião esconde tesouros em mirantes menos explorados, oferecendo panoramas encantadores para os amantes da natureza. Entre eles, o Mirante de Barra do Una: Está localizado na antiga estrada que liga as praias de Barra do Una e Juquehy e oferece uma vista deslumbrante das duas praias. Outro que vale muito a pena é o Mirante da Enseada. Às margens da SP-55, a menos de 2 minutos da rodovia, descortina uma vista panorâmica das praias da Enseada, Canto do Mar e Praia do Ventura.

Também tem a dobradinha trilha com mirante, que vale muito o passeio. O Mirante Maresias/Paúba pode ser acessado pela trilha estruturada que liga as duas praias, de aproximadamente 1 km de extensão. Do mirante, a vista da Praia de Maresias e da Paúba é deslumbrante. É um convite ao sossego e à contemplação das belezas naturais preservadas dessa região.

Poço do Caetano

O Poço do Caetano é um refúgio encantador com águas cristalinas. Localizado em meio à Mata Atlântica, esse recanto oferece uma experiência única para aqueles que buscam um lugar especial para se refrescar e relaxar.

Esse paraíso natural está situado próximo à Praia de Boiçucanga. O acesso ao Poço do Caetano é feito por uma trilha tranquila, cercada pela vegetação característica da região. A caminhada até lá pode ser uma aventura por si só, permitindo aos visitantes apreciar a flora e fauna locais.

Trilhas

A Trilha da Água Branca é um convite para uma jornada em meio à natureza intocada. Localizada na região do Parque Estadual da Serra do Mar, oferece uma caminhada tranquila por entre as árvores. O som das águas correntes acompanha os passos dos aventureiros, criando uma trilha sonora natural enquanto se avança pelo caminho.

Já a Trilha e Cachoeira dos Poções é um espetáculo à parte. A caminhada até a cachoeira revela paisagens deslumbrantes, com riachos e vegetação que preparam o cenário para a grande recompensa: a majestosa queda d’água dos Poções. A cascata convida os visitantes a mergulharem em suas águas cristalinas, enquanto o ambiente é perfeito para um momento de contemplação e renovação em meio à natureza.

Natal e Réveillon

Além das belezas naturais, São Sebastião ficou ainda mais bonita com as decorações de Natal e preparou atrações para o fim de ano, com cantatas natalinas, bandas locais e a tão especial visita especial do Papai Noel, garantindo um clima festivo e acolhedor para os turistas. A cidade oferece uma atmosfera mágica para celebrar as festas, mesclando tradições com suas paisagens litorâneas. As praias mantêm seu charme, mas é nas trilhas escondidas e cachoeiras que os turistas podem encontrar um refúgio longe do agito na areia.

Sobre São Sebastião

Com mais de 100 quilômetros de litoral no Litoral Norte de São Paulo, São Sebastião é uma das regiões mais encantadoras da costa brasileira. São mais de 50 praias, enseadas e ilhas emolduradas pelo encontro da Mata Atlântica com as areias brancas e o azul do mar, de Boracéia até a Enseada. Não à toa atrai amantes do sol, surfistas e famílias em busca de momentos inesquecíveis à beira-mar. A cidade oferece uma rica herança histórica, com igrejas seculares e charmosas construções coloniais. A gastronomia local é uma verdadeira delícia, com uma variedade de restaurantes, bares e quiosques à beira da praia, onde os visitantes podem saborear frutos do mar frescos e pratos típicos da região. Além disso, São Sebastião é um polo cultural, com eventos durante todo o ano, de festivais de música a celebrações tradicionais

Serviço

Mais informações sobre o turismo de São Sebastião em @turismosaosebastiao