Para além da clássica ilustração do baralho holístico, em Tarô do Divino,

kit lançado no Brasil pela Editora Mantra, a artista conceitual norte-americana e ilustradora premiada, Yoshi Yoshitani, reúne todos os arquétipos tradicionais do deck de 78 cartas e as combina com representações do folclore multicultural de 40 países, como Alemanha, Brasil, China, Egito, França, Gana, México e Turquia.

As imagens remetem desde os contos persas de Aladim à lenda indígena brasileira do Boitatá, e passa por fábulas europeias, mitologia maori, mitos egípcios e histórias tradicionais do Ocidente e Oriente. Por meio de um guia detalhado, Yoshi apresenta aos leitores, dos iniciantes aos mais experientes, qual cultura foi utilizada na inspiração de cada um dos 78 desenhos de divindades, além de oferecer dicas e insights sobre como interpretar as poderosas imagens de acordo com os temas clássicos do tarô.

Este baralho foi criado para homenagear as histórias que, ao longo do tempo, contatamos uns aos outros em várias culturas […] assim, o Tarô do Divino promove a valorização de nossas diferenças e da verdade contida em nossas semelhanças.

(Tarô do Divino – guia, p.05)

O Tarô do Divino é uma ferramenta que fornecerá orientações valiosas e mensagens inspiradoras transmitidas a cada tiragem. É especialmente indicada a quem busca não apenas fazer previsões, mas conectar-se com a sabedoria ancestral e embarcar numa jornada de autoconhecimento, a fim de explorar o seu eu interior.

Finalista do Prêmio Eisner – o Oscar dos quadrinhos – com as Graphic Novels criadas para a DC Comics e igualmente conhecida por desenvolver animações para Disney, DreamWorks e Netflix, Yoshi Yoshitani une, neste kit, a paixão por ilustração e a profunda compreensão dos temas holísticos para criar uma obra de arte inovadora e envolvente, que celebra a diversidade e riqueza cultural ao redor do mundo.

Ficha técnica:

Editora: Mantra

Autora/ilustradora: Yoshi Yoshitani

Assunto: Esoterismo/Tarô

ISBN: 9786587173290

Edição: 1ª edição, 2023

Acabamento: capa dura

Dimensões do produto: 12.7 x 4.3 x 16.2 cm

Páginas: 126 e 78 cartas

Preço: R$ 239,00

Onde encontrar: Amazon

Sobre a ilustradora/autora: Yoshi Yoshitani é artista conceitual e ilustradora indicada ao Prêmio Eisner por suas graphic novels para a DC Comics, tendo produzido também animações para a Disney, Dreamworks, Netflix e algumas das maiores editoras de histórias em quadrinhos dos EUA.

Acompanhe as redes sociais de Yoshi

Instagram: @yoshiyoshitani | Tiktok: yoshiyoshitani | Site: https://www.yoshiyoshitani.com/

Sobre a editora: A Editora Mantra pertence ao Grupo Editorial Edipro, que tem como propósito, desde 1977, publicar obras que ajudem na evolução do leitor. São mais de 500 títulos que oferecem conhecimento nas principais áreas do saber, como Filosofia, Política, História, Economia, Finanças, Psicologia e Ciências Biológicas, além de obras literárias (selo Via Leitura), livros didáticos e literatura infantil (selo Caminho Suave) e textos sobre espiritualidade, religiosidade e bem-estar (Selo Mantra).