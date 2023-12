O cantor e compositor Carlos Lyra morreu aos 90 anos

na madrugada deste sábado (16), no Rio de Janeiro. O artista foi um dos grandes nomes da bossa nova, com parcerias de composições com Vinicius de Moraes. A causa da morte não foi informada. Lyra deixa uma filha e a esposa.

Leia + sobre Famosos, artes e música

Lyra foi um dos pioneiros da bossa nova e um dos nomes mais importantes da música popular brasileira. O cantor e compositor teve mais de 50 anos de carreira e lançou 29 discos entre CDs e vinis. Cantor, compositor e guitarrista brasileiro, Carlos Eduardo Lyra Barbosa nasceu no Rio de Janeiro. As primeiras composições foram nos anos de 1950. Ele foi revelado pela voz de Sylvia Telles, cantora que gravou ‘Menino’ em 1956. Lyra é compositor de grandes sucessos da música brasileira, como ‘Minha Namorada’, ‘Primavera’, ‘Coisa Mais Linda e Você e Eu’. Em 1961, foi um dos fundadores do Centro Popular de Cultura da União Nacional de Estudantes, um instituto para a promoção da cultura junto das classes mais desfavorecidas.