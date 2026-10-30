Hélio Silva Sumaré vira réu e deve seguir preso

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Presidente afastado da Câmara de Sumaré responderá por três acusações criminais. Denúncia do Ministério Público foi aceita pela Justiça. Caso envolve suspeitas de tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse ilegal de arma de fogo.

O presidente afastado da Câmara Municipal de Sumaré, Hélio Pereira da Silva, conhecido como “Mister M”, tornou-se réu em uma ação criminal depois que a Justiça aceitou a denúncia apresentada pelo Ministério Público de São Paulo (MP-SP).

Ele responderá por três acusações: tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse ilegal de arma de fogo.

Hélio está preso desde 9 de setembro, quando foi alvo da Operação Archimágus, realizada pela Polícia Federal (PF), com apoio do 10º BAEP (Batalhão de Ações Especiais de Polícia).

O que a investigação encontrou?

Segundo as informações divulgadas sobre o caso, os investigadores analisaram celulares, mensagens, áudios, fotografias e outros materiais apreendidos durante a operação.

A apuração aponta que Hélio seria suspeito de financiar a compra, o armazenamento e a distribuição de drogas na região.

Entre os elementos citados pelo Ministério Público estão conversas extraídas de aparelhos celulares. Em um dos diálogos, aparece uma referência a Hélio Júnior, apontado como filho de Hélio, além de menções a uma suposta estrutura de distribuição de drogas.

Outro diálogo reproduzido na investigação traz referência ao PCC (Primeiro Comando da Capital), durante uma conversa atribuída a uma pessoa que se apresenta como parente de Mister M.

Dinheiro em espécie e possível uso de estrutura pública

A investigação também menciona fotografias nas quais um homem, apontado pelos investigadores como Hélio, aparece manuseando uma grande quantidade de dinheiro em espécie. Outras imagens mostram maços de notas sobre uma mesa.

Além disso, a Polícia Federal apura um possível uso de imóveis, empresas e até de um veículo oficial da Câmara Municipal de Sumaré na dinâmica investigada.

Essas informações fazem parte da apuração e ainda deverão ser examinadas durante o processo judicial.

O que acontece agora?

Com o recebimento da denúncia pela Justiça, Hélio passa formalmente à condição de réu nessa ação penal.

Agora, o processo seguirá para a fase de instrução, quando a acusação e a defesa poderão apresentar provas, ouvir testemunhas e contestar os elementos reunidos pela investigação.

É importante esclarecer que ser réu não significa ser culpado. A condenação somente poderá ocorrer depois da análise das provas e de uma decisão judicial.

Quantos anos de prisão ele poderá pegar?

Caso seja condenado pelos três crimes, as penas previstas em lei são:

* Tráfico de drogas: de 5 a 15 anos de reclusão.

* Associação para o tráfico: de 3 a 10 anos de reclusão.

* Posse irregular de arma de fogo de uso permitido: de 1 a 3 anos de detenção.

Considerando a soma dos limites máximos dessas penas, a condenação poderá chegar a 28 anos de prisão.

Entretanto, esse é um cálculo hipotético. A pena efetiva dependerá das provas, das circunstâncias do caso, do enquadramento definitivo e da decisão judicial.

Defesa nega as acusações

A defesa de Hélio nega as acusações. O processo deverá avançar com a produção de provas e a manifestação das partes.

O caso provoca grande repercussão política em Sumaré por envolver o presidente afastado do Legislativo municipal e suspeitas de ligação com o crime organizado.

A população acompanha agora os próximos passos da Justiça em um processo que poderá ter consequências criminais e políticas importantes para o município.

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