HIV: Novo medicamento chega ao mercado brasileiro e pode transformar a prevenção

Nova modalidade de profilaxia pré-exposição (PrEP) tem eficácia de até 99% e já está disponível no mercado privado

O Brasil deu mais um passo no enfrentamento ao HIV com a chegada ao mercado privado da profilaxia pré-exposição (PrEP) injetável de longa duração. O medicamento Cabotegravir, aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) em 2023 para uso em prevenção do HIV, agora passa a estar disponível também em clínicas e farmácias privadas do país ¹.

Diferente da PrEP oral, que exige uso diário, a versão injetável é aplicada a cada dois meses, aumentando a adesão e a eficácia preventiva. Estudos clínicos, como o HPTN 083, demonstraram que o Cabotegravir injetável reduziu em até 79% o risco de infecção pelo HIV em comparação ao uso oral de tenofovir/emtricitabina ².

“O cabotegravir injetável representa uma das maiores revoluções da última década no enfrentamento ao HIV. Além de garantir maior proteção, ele responde a um desafio histórico: a dificuldade de adesão ao uso contínuo da PrEP oral. Isso pode ampliar o alcance da prevenção, sobretudo entre populações mais vulneráveis”, explica o médico infectologista Klinger Soares Faíco Filho, CEO do InfectoCast e professor da Unifesp.

No Brasil, estima-se que 960 mil pessoas vivem com HIV e cerca de 51 mil novos casos são diagnosticados a cada ano ³. A ampliação das estratégias preventivas é considerada fundamental pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e pelo UNAIDS para atingir a meta global de acabar com a epidemia de AIDS até 2030 4.

Referência:

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). ANVISA. Vocabria® (cabotegravir): novo registro. Publicado em 15 de dezembro de 2023. Disponível em: https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/medicamentos/novos-medicamentos-e-indicacoes/vocabria-r-cabotegravir-novo-registro

HPTN 083 – HIV Prevention Trials Network (ensaios clínicos). HPTN. HPTN 083 Study Results. Disponível em: https://www.hptn.org/research/studies/hptn-083 Ministério da Saúde – Brasil. Ministério da Saúde. Boletim Epidemiológico HIV/Aids 2024. Brasília: Ministério da Saúde, 2024. Disponível em: https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/boletins-epidemiologicos UNAIDS. UNAIDS. Global AIDS Update 2024. Geneva: Joint United Nations Programme on HIV/AIDS; 2024. Disponível em: https://www.unaids.org/pt

Sobre o InfectoCast

O InfectoCast é uma das principais plataformas de educação médica do Brasil, com foco em Infectologia e saúde pública. Criado por médicos e especialistas com ampla experiência na prática clínica e na docência, o projeto oferece conteúdos acessíveis, objetivos e baseados em evidências, por meio de podcasts, cursos, consultorias e materiais educativos.

Mais do que um canal de comunicação, o InfectoCast é uma comunidade que conecta ciência, prática clínica e formação profissional, sendo hoje referência entre médicos, residentes, estudantes e profissionais da linha de frente da saúde. Desde 2025, o InfectoCast integra a Achado, holding voltada a acelerar negócios da categoria de saúde e pharma, com foco na indústria, verticais B2B e B2P, conteúdo técnico, educação e tecnologia. Saiba mais em: https://infectocast.com.br.

