O Corinthians avançou com certa tranquilidade para a próxima fase da Copa do Brasil. O Athletico Paranaense chegou a abrir o placar no primeiro tempo, mas arbitragem anotou falta do colombiano Viveiros e anulou o lance.

Depois do susto, o Timão abriu o placar ainda no primeiro tempo. Rodrigo Garro recebeu na área, tirou do goleiro e tocou para as redes aos 42.

No segundo tempo, o Furacão se lançou à frente e o alvinegro, com Gui Negão, fez o segundo. Houve tempo ainda para Hugo Souza pegar um pênalti na reta final do jogo.

Corinthians agora pega um mineiro

Na semifinal, o Corinthians vai enfrentar o ganhador de Cruzeiro e Atlético Mineiro, que jogam hoje. A Raposa venceu, por 2 a 0, na ida. Os outros três grandes do estado se preparam para o fim de semana de Brasileirão.

