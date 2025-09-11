Circula nas redes sociais convocação para a festa para comemorar a decisão que deve levar o ex-presidente Jair Bolsonaro para a cadeia. O evento está marcado para esta sexta-feira a partir das 19h na av Brasil.

O ponto da avenida não foi definido e ainda são poucos os ‘divulgadores’ da festa.

Esquerda mais livre em Americana

Caso aconteça mesmo a comemoração, será um sinal de que a esquerda volta a ocupar espaços em Americana que foram por mais de 10 anos quase que exclusivos da direita e depois da extrema direita.

Fux vota em favor de Bolsonaro

A Primeira Turma do STF retomou nesta quarta-feira (10) o julgamento da chamada trama golpista.

Depois dos votos de Alexandre de Moraes e Flávio Dino pela condenação, o ministro Luiz Fux abriu divergência e afirmou que o Supremo não tem competência para julgar os réus.

Para Fux, como os denunciados não possuem mais prerrogativa de foro, o processo deveria ser analisado pela primeira instância. Ele declarou a “incompetência absoluta” da Turma e defendeu a anulação de todos os atos já praticados.

O ministro também reforçou que o julgamento, se continuar no STF, deve ser feito pelo plenário.

