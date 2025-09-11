Pickleball: “mini-tênis” ganha adeptos e valoriza imóveis de luxo

Esporte inclusivo e em ascensão nos Estados Unidos começa a se popularizar no Brasil e já movimenta o mercado imobiliário, tornando-se diferencial em condomínios de alto padrão

Leia + sobre esportes

Uma mistura de tênis, badminton e tênis de mesa, o pickleball vem conquistando espaço nas quadras brasileiras e atraindo a atenção de esportistas, investidores e empreendedores do setor imobiliário. Criado em 1965, nos Estados Unidos, o esporte vive um período de ascensão — mais de 36 milhões de americanos o praticam apenas no país, segundo a Professional Pickleball Association (PPA). Agora, a modalidade começa a ganhar força no Brasil e já se consolida como diferencial de lazer e bem-estar em empreendimentos de alto padrão.

Com partidas rápidas, regras simples e uma quadra reduzida, o jogo se destaca por ser inclusivo e acessível em todas as idades. A dinâmica do esporte, que pode ser praticado em duplas ou individualmente, exige movimentação intensa, mas de curta distância, tornando-se uma boa opção para quem busca atividade física sem o impacto e a intensidade do tênis tradicional. A bola perfurada e leve, aliada a raquetes menores, garante um ritmo mais suave às partidas.

Além dos ganhos físicos, o pickleball promove interação social e bem-estar mental — aspectos cada vez mais valorizados no estilo de vida contemporâneo. Essa soma de lazer, saúde e convivência impulsiona a aposta de condomínios e clubes de alto padrão, que incorporam quadras para práticas esportivas em seus projetos para se destacar em um mercado competitivo.

“A demanda por opções de lazer diferenciadas e funcionais impulsionou a adoção do pickleball em nossos empreendimentos”, afirma o diretor de incorporação da GT Building, Marcello Malucelli Thá. “Trata-se de um esporte democrático, fácil de aprender, de baixo custo de implementação e que agrega diferenciais atrativos tanto aos moradores quanto aos investidores.”

É nesse cenário que se insere o Casa Jobim, empreendimento recém-lançado que aposta na inovação ao incluir uma arena oficial da modalidade em sua área de lazer — reforçando uma tendência que ganha cada vez mais força.

Além da quadra, o projeto se destaca por oferecer mais de 578,50 m² voltados ao lazer e ao bem-estar, com infraestrutura que reúne piscina, academia, sauna, brinquedoteca, salão de festas, piano lounge, rooftop bar, além de espaços pensados para contemplação e convívio social.

Leia + sobre economia, emprego e mercado

A instalação de espaços esportivos vem se firmando como diferencial estratégico. Por demandar menos espaço que uma quadra de tênis, o pickleball garante uso mais eficiente das áreas comuns e reforça o conceito de conveniência aliado à sofisticação. Para os moradores, é uma nova opção de lazer em família — para os investidores, um atrativo que valoriza o imóvel.

“Com a busca crescente por experiências que unam qualidade de vida, inovação e bem-estar, essa atividade se afirma como símbolo de uma nova era de empreendimentos inteligentes e voltados para o futuro. Uma tendência que veio para ficar”, finaliza o diretor.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP