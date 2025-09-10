Defesa Civil faz alerta sobre baixa umidade do ar e risco de queimadas

A Defesa Civil de Americana alerta a população para os cuidados com a saúde em razão da baixa Umidade Relativa do Ar (URA), que chegou a 16% nesta quarta-feira (10). A preocupação também se volta para o aumento das queimadas, que além de prejudicarem o meio ambiente, podem agravar doenças respiratórias.

Segundo o coordenador da Defesa Civil de Americana, João Miletta, equipes estão em atuação para garantir a segurança da população. “Estamos monitorando as áreas de risco, visando a prevenção e o combate às queimadas, que pioram ainda mais a condição do ar. Com a baixa umidade, falta de chuvas e tempo seco, é fundamental que as pessoas tomem os cuidados com a saúde, evitando a desidratação e bebendo água regularmente”, disse.

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), a Umidade Relativa do Ar abaixo de 60% já é considerada preocupante. Entre 31% e 40% é estado de observação; de 21% a 30%, estado de atenção; e entre 12% e 20%, alerta.

