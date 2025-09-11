Tributo aos Bee Gees encerra edição do Clássicos do Pop Rock no Tivoli

Leia + sobre diversão e arte

O Tivoli Shopping se despede da edição 2025 do Clássicos do Pop Rock em grande estilo. Na próxima quinta-feira, dia 11, às 19h30, a Praça de Alimentação recebe um tributo inesquecível aos Bee Gees, um dos maiores grupos vocais de todos os tempos, interpretado pela banda Bee Gees Brazil. A apresentação é gratuita e promete emocionar fãs de todas as idades.

“O Clássicos do Pop Rock foi pensado para valorizar a música, a cultura e proporcionar experiências únicas para nossos clientes. Encerrar essa edição com um tributo aos Bee Gees, que marcaram gerações, é um presente para o público e reforça nosso compromisso de oferecer lazer e entretenimento de qualidade”, destaca Paula Funichello, coordenadora de Marketing do Tivoli Shopping.

Considerada a maior banda tributo aos Bee Gees da América Latina, a Bee Gees Brazil é formada por Fillipe Augustto (Barry Gibb), Norton Mello (Robin Gibb) e Oswaldo Portto (Maurice Gibb), acompanhados por uma banda de músicos instrumentistas.

Além de sucesso junto ao público, a banda já conquistou vários prêmios em sua carreira, entre eles o Prêmio da Revista Livre Mercado do ABC Paulista (2008), o Prêmio de banda tributo revelação (Associação Comercial de São Paulo – 2010) e a Estatueta “O Caiçara”, símbolo da cidade de Iguape.

Em 2011, a banda participou de um capítulo do seriado “O Divã”, da Rede Globo e, ao longo de sua carreira, marcou presença em programas de TV como do Ratinho (SBT), Décio Piccinini (Rede Brasil) e Silvio Brito (Rede Vida). Em 2012, o Bee Gees Brazil se apresentou no navio de cruzeiro Costa Pacifica e em 2016 em espaço de shows na cidade de Rivera, no Uruguai.

O grupo se dedica a recriar com fidelidade a experiência original dos irmãos Gibb, trazendo figurinos idênticos, instrumentos com timbres iguais e performances que remetem às apresentações históricas dos Bee Gees

No repertório, o público poderá reviver sucessos como Stayin’ Alive, Night Fever, How Deep Is Your Love, More Than a Woman, I Started a Joke e Massachusetts. Canções que marcaram a era disco e embalaram momentos especiais de milhões de pessoas ao redor do mundo.

Clássicos do Pop Rock: tradição no calendário

A edição 2025 do Clássicos do Pop Rock movimentou as noites do Tivoli, reunindo fãs de todas as idades. O projeto trouxe shows especiais como Raul Seixas & Banda Ecologia e Bohemian Rock (Queen Cover), criando uma programação que celebrou ícones da música nacional e internacional.

“O sucesso dessa edição demonstra o quanto o público valoriza iniciativas culturais e musicais dentro do shopping e o Tivoli se consolida como um espaço de convivência, lazer e experiências que vão além das compras”, reforça Paula.

Serviço

Clássicos do Pop Rock: Tributo ao Bee Gees com Bee Gees Brazil

📅 Data: Quinta-feira, 11 de setembro de 2025

🕒 Horário: 19h30

📍 Local: Praça de Alimentação | Tivoli Shopping

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP