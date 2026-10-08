O Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, HM Americana, promoveu nesta semana um treinamento voltado aos profissionais da unidade sobre humanização, acolhimento e experiência do paciente. Conduzida pela gerente assistencial, Sarah Guimarães, a capacitação teve como tema “O Cuidado que Encanta – O jeito Disney aplicado à experiência do paciente” e propôs uma reflexão sobre como atitudes simples podem influenciar a experiência de quem passa pelo hospital.

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A atividade marcou a abertura da Semana das Crianças, que terá uma programação especial até o dia 12 de outubro, com ações voltadas especialmente às alas de Pediatria para tornar o ambiente hospitalar mais lúdico, acolhedor e leve.

A partir de princípios de “encantamento” inspirados na experiência da Disney e adaptados à realidade hospitalar, a capacitação mostrou como cada contato com o paciente pode contribuir para construir confiança e proporcionar uma experiência positiva. A proposta reforçou que o cuidado vai além da execução correta dos procedimentos e envolve também escuta, cordialidade, atenção, respeito e pequenas atitudes de acolhimento, que podem contribuir para que o paciente se sinta mais seguro e respeitado.

“As pessoas procuram o hospital porque precisam, porque estão vivendo uma situação de dor, de sofrimento. Elas não precisam, além de tudo isso, sair daqui carregando uma experiência ainda mais difícil pela forma como foram tratadas. Por isso, precisamos refletir sobre o quanto as nossas atitudes podem proporcionar acolhimento, humanização e cuidado. Pequenas atitudes podem produzir efeitos significativos. Um cumprimento cordial, uma escuta atenta ou uma atitude de gentileza podem fazer diferença na experiência de quem está passando por um momento difícil”, destacou Sarah.

Outro ponto trabalhado foi a importância de enxergar o paciente para além do diagnóstico, do leito ou do número de atendimento, reforçando que cada pessoa tem uma história, sentimentos e necessidades próprias, e que a qualidade técnica e o cuidado humanizado precisam caminhar juntos. A proposta é levar os conceitos apresentados para a rotina e transformar cada atendimento em uma oportunidade de exercer o cuidado com excelência.

Compromisso do HM Americana

“Nosso compromisso é tornar nosso trabalho diário um ato de excelência. Não podemos esquecer a essência do que fazemos: cuidamos de pessoas, que têm sentimentos, expectativas e necessidades. Por isso, é importante ressaltar sempre a humanidade e ter em mente que não é apenas sobre o que fazemos, mas sobre como fazemos e o impacto que geramos na vida das pessoas. Além da realização correta dos procedimentos, a experiência do paciente no atendimento também é construída pela forma como ele é recebido, orientado e tratado”, acrescentou Sarah.

Para o diretor-geral do Hospital Municipal, Ruy Santos, investir na preparação das equipes para além dos aspectos técnicos contribui para fortalecer a qualidade da assistência. “Quando uma pessoa chega ao hospital, ela está depositando em nós uma expectativa muito grande. Ela quer que seu problema de saúde seja resolvido, mas também precisa se sentir respeitada, acolhida e segura. Sabemos que nem sempre será possível resolver tudo imediatamente, mas podemos contribuir para tornar esse momento menos difícil, oferecendo uma assistência humanizada e o melhor cuidado possível”, comentou.

A Semana das Crianças segue até segunda-feira (12), com outras atividades preparadas para colaboradores e pacientes, especialmente nas alas de Pediatria. A programação busca levar momentos de descontração, acolhimento e ludicidade à rotina hospitalar, tornando a experiência das crianças e de seus familiares mais leve durante o atendimento ou a internação.

“Promover um atendimento de qualidade também significa olhar para os detalhes que fazem parte da jornada do paciente. Iniciativas como esta capacitação ajudam nossas equipes a perceber que acolher, orientar e transmitir segurança são atitudes que complementam a assistência em saúde. Queremos que esse olhar esteja presente em todos os setores do Hospital Municipal, fortalecendo uma cultura de cuidado cada vez mais próxima, respeitosa e humanizada”, afirmou a superintendente da Fusame (Fundação de Saúde de Americana), Lilian Franco de Godoi.

O Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi é administrado pelo Grupo Chavantes, em gestão compartilhada com a Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Americana.

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