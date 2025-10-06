HM, Unacon e UPA São José abrem processo seletivo para 5 áreas

HM, Unacon e UPA São José abrem processo seletivo para cinco áreas

O Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, a Unacon (Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia) e a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) São José, em Americana, estão com processo seletivo aberto para as vagas de auxiliar administrativo, técnico de enfermagem, auxiliar de farmácia, auxiliar contábil e auxiliar de manutenção predial.

O Edital 048/2025 inclui contratação e formação de cadastro reserva. As inscrições vão até o dia 18 de outubro.

Para concorrer aos cargos, os interessados devem seguir os seguintes passos:

– Acessar o site: www.santacasachavantes.org

– No menu principal, clicar em “Trabalhe Conosco”

– Acesse o “Processo Seletivo HM Americana” e, em seguida, fazer o download do edital correspondente ao cargo e cadastrar o currículo.

As unidades são administradas pelo Grupo Chavantes, por meio de gestão compartilhada com a Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Americana.

