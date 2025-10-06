Nova Odessa inicia Campanha de Multivacinação para os jovens

Ação ocorre de 6 a 31 de outubro nas UBSs, com “Dia D” no sábado (18) oferecendo também serviços de saúde da mulher e prevenção do câncer bucal

A Prefeitura de Nova Odessa, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, está realizando a Campanha Nacional de Multivacinação 2025, do Ministério da Saúde. A ação, que ocorre em todo o país entre os dias 6 e 31 de outubro, tem como objetivo principal a atualização da caderneta de vacinação de crianças e adolescentes de até 15 anos de idade.

Durante este período, as Unidades Básicas de Saúde (UBS’s) estarão disponibilizando, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 15h30, todas as vacinas do Calendário Nacional de Vacinação para este público. “A iniciativa é uma oportunidade para os pais e responsáveis levarem seus filhos para regularizar a situação vacinal, resgatando doses em atraso e protegendo-os de diversas doenças”, afirmou a coordenadora da Atenção Básica de Nova Odessa, Juliana Cristina da Silva.

Dia “D” de Mobilização Nacional

Para ampliar o acesso da população, a Secretaria de Saúde realizará um sábado especial de serviços integrados no dia 18 de outubro. Nesta data, as UBS’s 2, 3 e 5, no Jardim São Jorge, Jardim São Manoel e Jardim Alvorada respectivamente, abrirão excepcionalmente das 8h às 16h, oferecendo as seguintes ações:

• Disponibilidade das vacinas do calendário nacional para toda a população.

• Vacina contra o HPV para pessoas entre 9 e 19 anos.

• Coleta de exame preventivo Papanicolau para mulheres entre 25 e 64 anos que tenham iniciado a vida sexual. Neste caso, é recomendado agendamento prévio, mas haverá vagas limitadas para demanda espontânea.

• Orientações sobre a prevenção do câncer de mama e saúde da mulher.

• Avaliação para prevenção do câncer bucal à toda a população, sem necessidade de agendamento.

“Será um dia para a família cuidar da saúde de forma integrada. Convidamos todos para levarem suas crianças e adolescentes para atualizar a caderneta de vacinação e aproveitarem os outros serviços de prevenção que estarão disponíveis”, destacou a coordenadora.