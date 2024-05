Hoje tem Mafalda Minnozzi no Itália na Brasil

O cantor Tony Angeli foi o destaque do primeiro dia do Festival “Itália na Brasil” neste sábado (25), encerrando a noite depois de mais de dez horas de festa.

Clássicos da música italiana e brasileira embalaram o público que compareceu ao CCL (Centro de Cultura e Lazer).

O evento, que celebra os 150 anos de imigração italiana no País, continua neste domingo (26), a partir das 11h, com novas atrações, incluindo os Tenores do Brasil e a cantora Mafalda Minnozzi. A entrada é solidária, com a doação de pacotes de macarrão para o Fundo Social de Solidariedade de Americana.

O prefeito Chico Sardelli, o vice-prefeito Odir Demarchi e a secretária de Cultura e Turismo, Marcia Gonzaga Faria, prestigiaram o primeiro dia da programação.

“O CCL ficou lindo com as cores da nossa querida Itália, e fiquei muito feliz de ver as famílias se deliciando com os pratos típicos e com a música de qualidade que tivemos aqui. Vamos repetir a dose neste domingo, esperando todos vocês”, falou o prefeito Chico.

“Uma festa que trouxe um pedacinho da Itália para a Avenida Brasil, muito bem organizada e oferecendo o melhor da gastronomia e da música. Estamos novamente realizando um evento de alto nível em Americana”, disse o vice-prefeito Odir.

Além de Tony Angeli, a programação musical deste sábado contou com o pianista Mateus Pavan, o Corda Coral “Maestrina Marília Andrade” e a cantora Valéria Cruz.

No domingo, mais cinco apresentações estarão no palco do CCL: a Banda Municipal “Monsenhor Nazareno Maggi”, com tarantelas e MPB, o Coral Ítalo Brasileiro, o cantor Odivan, os Tenores do Brasil e o show de encerramento, com Mafalda Minnozzi. A cantora italiana traz para Americana o seu mais recente espetáculo, “Impronta Latina”, prometendo uma fusão de ritmos italianos e latinos.

“Teremos mais um dia de muita música e boa gastronomia, com os shows imperdíveis dos Tenores do Brasil e da Mafalda Minnozzi. Estão todos convidados para prestigiarem nossa festa que preparamos com tanto carinho”, disse a secretária Marcia.

Praça de alimentação

A gastronomia está diversificada, incluindo massas, risotos, sanduíches e muito mais. Confira os estabelecimentos:

– Trattoria Il Volo: gnocchi, lasanha e vinho

– La Grano: maniccaretti e vinho

– Churros Pasconita: churros

– Padaria Dona Vitória: sanduíches no pão ciabatta

– Buenos Foodtruck: polpetone e burguer

– Poko Loko: polenta

– Manhattan Gastrobar: risoto e vinho

– Padaria Doce Sonho: cannoli e macaron

– Icy Gelato: gelatos

O público também conta com três cervejarias artesanais: Kalango (incluído chopp de vinho no menu), Marés e Hoffen. A estrutura oferece ainda o Espaço Kids para as crianças.

A organização é da Secretaria de Cultura e Turismo, em coprodução com a Bokme! Produções, empresa credenciada pela Prefeitura por meio de processo licitatório.

O festival “Itália na Brasil” tem o apoio da empresa Fitas Progresso, do Hotel Florença e da diretoria do Circolo Italiano di Americana. O CCL (Centro de Cultura e Lazer), fica na Avenida Brasil, 1.293.

