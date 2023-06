Homem encontrado vivo com 7 tiros próximo ao aterro de Americana

Um homem de 26 anos foi encontrado com vida, próximo ao aterro de Americana, na manhã desta quarta-feira, com 7 perfurações causadas por tiros. O rapaz estava na Estrada da Usina Ester, região do pós-represa.

Segundo a Polícia Militar, a equipe foi acionada para averiguar uma possível vítima de roubo. No local, foi encontrada a vítima com aparente hemorragia nas regiões da face, braços, e no maxilar além de ferimentos aparentemente causados por disparos de arma de fogo. O jovem foi visto por funcionário do aterro.

A vítima, que contou aos policiais que foi assaltada, foi socorrida até o Hospital Municipal, onde foi encaminhada ao centro cirúrgico. A ocorrência foi apresentada na Central de Polícia Judiciaria. O boletim de ocorrência foi registrado como tentativa de homicídio e lesão corporal.

