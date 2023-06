Novo quadriciclo foca público infantojuvenil

A Fun Motors, fabricante paulista de veículos off-road, anuncia o lançamento de um novo quadriciclo. Robusto, dinâmico e com a missão de entregar muita diversão, o Shark, com 125 cilindradas, vem destinado ao público infantojuvenil.

O novo produto alia um visual marcante e alto desempenho, proporcionando diversão e aventura para jovens entusiastas. Ele foi projetado para maiores de 12 anos e oferece capacidade de carga de até 82 kg. Com uma velocidade máxima de até 55 km/hora, o quadriciclo permite diversão e exploração, com muita segurança. O Shark 125 está disponível nas cores azul e vermelho.

“Segurança é uma prioridade da Fun Motors, e o Shark 125 atende muito bem esse ponto. Equipado com freios a disco, possui um sistema de frenagem eficiente e de alta performance, garantindo a segurança do condutor durante todo o passeio”, destaca o diretor da empresa, Ricardo Kasaki. “Além disso, o quadriciclo foi desenvolvido com partida elétrica e um motor quatro tempos refrigerado a ar, proporcionando uma partida fácil e uma pilotagem segura”, completa.

Para pais que querem ampliar a segurança, o Shark 125 é equipado com um limitador de velocidade. Isso garante que o piloto tenha controle sobre a velocidade máxima do veículo e dá, aos pais, tranquilidade.

DESIGN

O quadriciclo pesa 110 quilos e tem um tanque de combustível para até oito litros (gasolina), transmissão com três velocidades e ré, oferecendo uma combinação ideal de desempenho e manobrabilidade. Os faróis dianteiros duplos iluminam o caminho, independentemente dos obstáculos que possam surgir.

DIVERSÃO SOBRE 4 RODAS

Para o lazer nos fins de semana, passeios e trilhas off-roads, os quadriciclos são veículos versáteis, oferecendo aventura e diversão.

“Quando se trata de brincadeiras infantis, a diversão e a emoção são elementos essenciais. E uma opção que tem ganhado cada vez mais popularidade são os quadriciclos”, sublinha Kasaki.

Compactos e motorizados, os 4×4 proporcionam às crianças uma experiência emocionante e inesquecível, além de trazer uma série de benefícios para o desenvolvimento dos pequenos aventureiros. Para o público infantojuvenil, os veículos são, ainda, a oportunidade para aprimorar suas habilidades motoras, já que, ao controlar o veículo, as crianças e jovens desenvolvem o equilíbrio e a noção espacial, aspectos fundamentais para o crescimento e para lidar com desafios físicos.

Eles permitem que as crianças e os jovens tenham um senso de independência e responsabilidade. Ao pilotarem o veículo, eles aprendem a tomar decisões e a lidar com situações diversas, fortalecendo sua autonomia e confiança.

“É uma super oportunidade de tirar a garotada da frente das telas. Em um mundo cada vez mais digital, é fundamental incentivar os pequenos a se envolverem em atividades ao ar livre e a praticarem exercícios físicos. Os miniquadriciclos possibilitam isso, de forma divertida e estimulando o bem-estar”, afirma Kasaki.

O lançamento do Shark 125 representa um marco na inovação da Fun Motors, que trabalha para oferecer produtos que emocionam e, também, são seguros.

A Fun Motors é uma empresa do Grupo Unique, importadora de veículos recreativos, dedicada a fornecer produtos de qualidade e segurança para crianças e jovens entusiastas. Com uma ampla linha de quadriciclos, motocicletas e outros veículos emocionantes, a Fun Motors é líder no mercado, oferecendo diversão e aventura com responsabilidade. Para saber mais: https://www.funmotors.com.br/ .

[BOX]

FICHA TÉCNICA

TIPO DE MOTOR: 4 TEMPOS, MONOCILÍNDRICO, REFRIGERADO A AR

CILINDRADA: 125 CC

POTÊNCIA: 8,5 cv

SISTEMA DE IGNIÇÃO: CDI

PARTIDA: ELÉTRICA

TRANSMISSÃO: SEMIAUTOMÁTICA (RÉ/NEUTRO/3 MARCHAS A FRENTE)

VELOCIDADE MÁXIMA: 55 KM/H

SUSPENSÃO: FRONTAL INDEPENDENTE E DUPLO A | TRASEIRO MONOSHOCK

FREIO: DISCO

RODAS: BEADLOCK

PNEU DIANTEIRO: 18×7-8

PNEU TRASEIRO: 18×9-8

DIMENSÕES (CXLXA): 1420×920×900 mm

PESO LÍQUIDO: 110 kg

ALTURA MÍNIMA DO SOLO: 110 mm

ALTURA DO ASSENTO: 680 mm

TANQUE: 8 L

COMBUSTÍVEL: GASOLINA

CAPACIDADE DE CARGA: 82 kg

DESTAQUES: LIMITADOR DE VELOCIDADE E FARÓIS DIANTEIROS DUPLOS DE LED

