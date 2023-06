Violência contra o idoso: SP registra 57 mil casos

Neste mês, está acontecendo a campanha do junho violeta, com intuito de conscientizar a população para o combate à violência contra a pessoa idosa, lembrando o quanto é importante observar e lutar pelos diretos das pessoas na terceira idade. Entretanto, o cenário ainda está longe de ser resolvido. De acordo com o Painel de Dados da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, o estado de São Paulo registrou mais de 57 mil casos de violência contra o idoso e 389 mil violações entre janeiro e junho deste ano.

Os dados apontam um aumento de 23% no número de denúncias de violência contra o idoso, comparado com o primeiro semestre de 2022. De janeiro a junho do ano passado, foram 46 mil denúncias e cerca de 220 mil violações – cada caso pode ter mais de uma violação. O que impressiona, é que grande parte dos maus tratos são cometidos por membros da família da vítima, incluindo, filhos e netos, com casos que vão desde agressão física e moral, abuso financeiro até a estupro.

Fabio Frederico, coordenador do curso de Direito da Anhanguera Osasco, ressalta que esse cenário ainda é desafiador, visto que as vítimas têm receio de denunciar em função do agressor ser um parente familiar. “Muitos idosos sofrem de violência física e psicológica durante o convívio com os familiares por necessidade de receber uma rede de apoio nesta idade, porém, nem sempre a atenção e zelo é realizada de forma adequada, deixando estes expostos a situações de abuso ou até mesmo abandono. Porém, há uma legislação que é responsável pelo direito do idoso, em que ele, ou qualquer outra pessoa, pode fazer denúncias, o que pode ser um meio de combater e erradicar o crescimento dos casos de agressões”.

Além de buscar por um advogado, a pessoa poderá denunciar por diversos meios, entre eles: a Polícia Militar (190) ou Civil (197), o Disque 100 (que funciona diariamente, 24 horas por dia, 7 dias por semana) e canais eletrônicos. Ademais, órgãos como o Ministério Público, mais específico a Promotoria de Justiça com atribuição em matéria do Idoso, podem ser procurados para defesa dos direitos difusos e coletivos dessa classe uma vez que forem violados. São Paulo é apenas mais um dos estados que vivenciam situações assim.

No Brasil, em 2021, foram registrados 33,6 mil casos de violência contra pessoas idosas no Disque 100, plataforma federal que acolhe violações contra os direitos humanos.

Neste cenário, Fabio aponta que é essencial evitar a perpetuação da vulnerabilidade do idoso. “A família deve exercitar o amor e a paciência para lidar com os desafios da terceira idade. É importante ter zelo nas atividades com os idosos e os deixar conscientes a respeito de sua importância, estabelecer diálogos, fortalecer laços e proporcionar um ambiente adequado e seguro para eles”, finaliza.

