Conheça a história do Arcanjo São Miguel

Canal Angelini conta a história do Arcanjo São Miguel com Patrícia Angeluce

A maioria das religiões e as pessoas acredita em Anjo da Guarda. São Miguel Arcanjo e um dos mais cultuados. O Canal Angelini recebe a terapeuta Patricia Angeluce, especialista em anjos e mensageira da Luz, que vai explicar por que São Miguel é tão popular e quais as características desse Arcanjo.

“Recebemos muitos pedidos para falar dos Anjos e Arcanjos, qual significado dos 21 dias de oração para São Miguel e porque ele é considerado o anjo da Proteção. A Patricia Angeluce é autora de livros sobre Anjos, colunista do portal Eu Sem Fronteira e uma estudiosa do assunto. Uma entrevista muito didática para quem é devoto de São Miguel como para quem tem curiosidade sobre o universo desses protetores”, explica Cris Angelini.

Pela tradição, São Miguel travou a primeira batalha contra Satanás e o motivo foi seu amor, e submissão a Deus. Miguel simboliza a ponte entre as ciências exatas e as leis do mundo espiritual, trazendo o pensamento espiritualizado. É padroeiro dos cegos, médicos, sacerdotes e de dezenas de profissionais, como também, dos viajantes, soldados e escoteiros.

O programa “Arcanjo São Miguel com Patrícia Angeluce” estreia dia 22 de junho, no Canal Angelini no Youtube e como podcast no Spotify.