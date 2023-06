Prefeitura convoca mais 39 aprovados em concurso público

A Secretaria de Administração da Prefeitura Municipal de Americana divulgou, nesta segunda-feira (19), a relação dos novos convocados que foram aprovados no Concurso Público 001/2022, realizado este ano.

No total, 39 vagas serão ocupadas em diversas áreas. Os profissionais devem comparecer no dia 30 de junho, às 9 horas, na Secretaria de Educação (Rua dos Professores, 40 – Centro), para assumirem as respectivas vagas.

Confira as vagas:

-Ajudante Geral (2)

-Analista de Suporte Técnico (1)

-Arquiteto (1)

-Assistente Jurídico (1)

-Assistente Social (4)

-Auxiliar de Obras (1)

-Bibliotecário (1)

-Educador Social (3)

-Eletricista (1)

-Escriturário (5)

-Escriturário PCD (1)

-Inspetor de Alunos (1)

-Inspetor de Alunos PCD (1)

-Jornalista (1)

-Maquinista de Cenário (1)

-Monitor Cultural (1)

-Motorista (1)

-Oficial de Manutenção Geral (1)

-Operador de Iluminação (1)

-Operador de Som (1)

-Pintor (1)

-Procurador Jurídico (1)

-Professor Desportivo (1)

-Psicólogo (5)

-Servente (1)

A lista completa com os nomes e respectivos cargos será publicada no Diário Oficial do município desta terça-feira (20), e estará disponível no site www.americana.sp.gov.br. A convocação também foi realizada por meio de telegrama.

