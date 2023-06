Militante do MBL, Rafael Macris segue presidente municipal do PSDB

O ex-vereador de Americana Rafael Macris segue sendo o presidente do PSDB em Americana. Hoje, Rafael é militante assíduo do Movimento Brasil Livre (MBL) e anda ao lado de nomes como o deputado cassado Arthur do Val (mamãe falei) e o deputado federal Kim Kataguiri.

O PSDB Americana acabou se desintegrando após a derrota de Vanderlei Macris para deputado federal no ano passado. Os membros do time tucano se espalharam e foram encaixados em cargos que agora não são mais da cota PDSB. Após as eleições, Vanderlei e seu filho Cauê Macris, até então nome fortíssimo da sigla, chegando a ser presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo e secretário da Casa Civil, deixaram a política. Apesar de ainda aparecer com um político ou outro, Vanderlei não deve mais entrar para uma disputa eleitoral.

Já Rafael Macris adotou o espírito MBL “com força”. O herdeiro da família Macris vem surfando na onda do movimento para consolidar seu nome “independente” do pai e do irmão e se prepara para disputar algum cargo no ano que vem. Nos bastidores, se escuta que Rafael tentará ser vereador novamente em Americana ou deputado estadual em 2026 pelo grupo MBL.

Em Americana, Rafael não teria mais o grande apoio que sempre teve nas eleições em que participou e teria que montar um time “do zero”. Sem a robusta equipe tucana que sempre teve com o pai e o irmão na retaguarda, Rafael teria que trilhar seu caminho “sozinho”. Já o cenário estadual teria um bom espaço, uma vez que “Mamãe Falei” perdeu seus direitos políticos por 8 anos, Kim deve vir novamente a federal e Fernando Holiday deixou o grupo.

