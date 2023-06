Juçara assume o PP Nova Odessa

de Nova Odessa. Ela estava filiada ao MDB desde 2021, mas deixou a legenda na semana passada.

Detratores insinuaram que ela poderia voltar ao time Bill, mas ela disse que apenas participou de um evento público. Presidente da Acino (Associação Comercial), Juçara precisava ter um partido pra ‘chamar de seu’ e agora enfim conseguiu.

Ela postou em suas redes sociais a filiação, agradeceu a recepção e indicou que deseja mesmo participar como protagonista em 2024.

Leia abaixo

Estou muito feliz em anunciar que a partir de HOJE, dia 20 de junho, estou oficialmente filiada ao PP – Partido Progressistas.

Um partido que visa contribuir para a construção de um País moderno e de uma sociedade baseada na dignidade humana, e que seja justa, livre, democrática, pluralista, solidária e participativa. Estes são os pilares que sempre busquei ao longo da minha trajetória como empresária e líder de organizações!

Estive hoje em São Paulo, no Diretório Estadual, juntamente com o presidente do partido em Nova Odessa, Jocimar Pereira e recebi das mãos do Vice-Presidente Rafael Rodas, a confirmação da minha filiação. Quero agradecê-los pela oportunidade e por confiarem em minhas propostas e ideias.