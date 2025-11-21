Um homem de 27 anos morreu na manhã desta sexta-feira (21) após bater de frente com um caminhão na Avenida Nicolau João Abdalla, em Americana.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Segundo as primeiras informações, ele teria tentado fazer uma ultrapassagem e acabado por entrar na contramão, causando a colisão.

Homem foi socorrido

A GAMA informou que o jovem foi socorrido, mas não resistiu e chegou sem vida ao Hospital Municipal.

A perícia foi realizada e o caso será investigado pela Polícia Civil.

Leia Mais notícias da cidade e região