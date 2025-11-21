Bateu na mulher e nos filhos- Um caso de violência doméstica ocorrido na Vila Belvedere, em Americana, mobilizou moradores e a Guarda Municipal. Um homem de 24 anos agrediu a esposa e os próprios filhos, provocando revolta na vizinhança.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

O agressor tentou fugir após as agressões, mas foi contido por moradores e acabou ferido durante a ação, sendo encaminhado ao Hospital Municipal. A ROMU/GAMA chegou rapidamente ao local, prestou apoio às vítimas e realizou a detenção do suspeito.

Mais 1 caso, esse não bateu

A Guarda Municipal de Americana prendeu na tarde desta quinta-feira (20) um homem acusado de descumprir medida protetiva de urgência. A ação ocorreu no bairro Nossa Senhora do Carmo, após a corporação receber chamado do Controle informando que a vítima, S.F.O., relatava estar sendo monitorada pelo ex-companheiro.

Segundo o relato, o suspeito passou diversas vezes em frente ao local de trabalho da mulher, conduzindo um veículo Ford Ka e acompanhado de outra pessoa, chegando a permanecer parado na esquina observando o imóvel.

As equipes Brodoloni e Maurício, e Gimenes e Vanessa deslocaram-se até o endereço e fizeram contato com a vítima. Durante o patrulhamento inicial, o veículo não foi localizado. Momentos depois, outra equipe avistou o automóvel se aproximando do local; ao notar a presença da guarnição, o condutor mudou a rota, iniciando uma tentativa de evasão. Após breve acompanhamento, os patrulheiros conseguiram realizar a abordagem.

No local, o suspeito identificado como A. J. B . negou o descumprimento da medida, alegando que transitava pela via porque sua atual companheira residiria nas proximidades.

As partes foram conduzidas ao Plantão Policial, onde o delegado de plantão, Dr. Lúcio, ratificou a voz de prisão. O autor permaneceu à disposição da Justiça.

Leia Mais notícias da cidade e região