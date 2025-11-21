Atividade econômica dos pequenos negócios cresce em outubro, aponta ISM

A atividade econômica dos micro e pequenos negócios no Brasil registrou 105,35 pontos no mês de outubro, de acordo com os novos dados do Índice SumUp do Microempreendedor (ISM). Realizada pela SumUp , empresa global de tecnologia e soluções financeiras, a pesquisa indica uma trajetória ascendente iniciada no mês de julho deste ano. Em comparação a setembro, o crescimento foi de 2,66%.



“O avanço do ISM em outubro é um sinal positivo e confirma a tendência de aquecimento da atividade econômica para o final do ano, impulsionada pela preparação para datas importantes como a Black Friday e o Natal. Os empreendedores começam a reforçar estoques e a investir mais, esperando um aumento no consumo”, analisa Lilian Parola, economista e diretora de Mercado de Capitais e Tesouraria da SumUp para América Latina.

Por outro lado, em comparação ao mesmo período do ano passado, o ISM apresentou queda de 7,08%. Por isso, o ambiente de negócios ainda requer cautela, segundo a economista. “A comparação anual mostra que o cenário de juros altos, motivados por desafios macroeconômicos, continua a impactar o poder de compra dos brasileiros e a restringir um crescimento mais robusto para os microempreendedores.”

Recorte por unidades federativas

O ISM do estado de São Paulo registrou 103,43 pontos em outubro, um crescimento de 2,39% em relação ao mês anterior. Na análise anual, o índice apresentou uma queda de 6,54% em comparação a outubro de 2024.

No estado do Rio de Janeiro, o indicador alcançou 127,15 pontos, com alta de 1,15% em relação a setembro. No acumulado de doze meses, o ISM no estado manteve um crescimento robusto de 13,89%.

O ISM de Minas Gerais chegou a 111,78 pontos, marcando um avanço de 1,65% frente a setembro. O estado continua a demonstrar crescimento, acumulando uma alta de 8,56% na comparação com outubro de 2024.

Na Bahia, o índice atingiu 125,86 pontos. Diferentemente dos outros estados analisados, houve uma leve retração de 0,36% em relação a setembro, indicando uma possível acomodação após meses de forte alta. Em contrapartida, a comparação anual revela um crescimento notável de 27,35%.

Por fim, o ISM do Ceará se destacou novamente, alcançando 146,15 pontos em outubro, uma variação positiva de 2,67% em relação a setembro. No período de um ano, o estado registrou uma expansão expressiva de 31,93%, liderando o crescimento entre as unidades federativas analisadas.

