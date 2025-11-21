Para Lula, retorno do Salão do Automóvel é retrato de um país competitivo

Diante de um investimento projetado de R$ 190 bilhões por montadoras e pela cadeia do setor automotivo até 2033, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi enfático ao destacar a importância estratégica do retorno do Salão Internacional do Automóvel de São Paulo, que volta a abrir as portas após um hiato de sete anos.



Luiz Inácio Lula da Silva, presidente da República



“A história da indústria automobilística será marcada entre antes e depois desse salão do automóvel. Quem vier aqui vai perceber que o Brasil efetivamente é um país competitivo, de oportunidade, cansado de ser um país em desenvolvimento”, afirmou, durante evento nesta quinta-feira, 20 de novembro, que marcou a abertura do salão na capital paulista.



“A gente quer definitivamente ser um país desenvolvido para garantir a vocês, que levantam às 5h manhã, que batem cartão às 7h, e que saem às 17h para cuidar da família de vocês, a possibilidade de receber um salário digno. É por vocês e para vocês que a gente quer que esse país se transforme num país desenvolvido”, prosseguiu Lula, referindo-se aos trabalhadores da indústria automotiva que acompanharam a cerimônia.



“Tem muitas empresas estrangeiras acreditando no Brasil. Nunca tivemos tanto investimento direto nesse país como agora”, disse Lula, que recordou que o país retomou, a partir de 2023, um avanço que a indústria automobilística já teve há 15 anos, mas que decaiu nos últimos governos. “No fim de meu mandato, em 2010 e no início do mandato da Dilma, em 2011, a indústria automobilística festejava a venda de 3 milhões e 600 mil carros por ano. Quando voltei à Presidência, 15 anos depois, a indústria automobilística só estava vendendo 1 milhão e 600 mil carros por ano, menos da metade do que se vendia em 2010 e 2011”.



ESTABILIDADE – Lula enumerou cinco fatores que explicam a retomada do crescimento da indústria automobilística no país e o atual desenvolvimento econômico da nação. “Um país só se desenvolve, só cresce, se houver um grau de confiança entre o conjunto da sociedade. O papel do Estado é oferecer aos cidadãos, aos empresários, uma coisa chamada estabilidade política. Depois, tem que oferecer estabilidade econômica, estabilidade fiscal, estabilidade jurídica e estabilidade social. Quando tudo isso estiver pronto e houver previsibilidade no comportamento do Estado, as pessoas começam a acreditar e as coisas começam a acontecer”.



TRANSIÇÃO – Presidente da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores – Anfavea, Igor Calvet ressaltou que o retorno do Salão do Automóvel é mais uma prova do ótimo momento econômico do país. “O Salão do Automóvel reflete o mundo e o Brasil como são hoje: múltiplos, cheios de possibilidades e em plena transição. É nesse cenário que a indústria reafirma hoje a sua força. São 1 milhão e 300 mil empregos gerados direta e indiretamente pelo setor. Temos 190 bilhões de reais em investimentos anunciados até 2033, dos quais 140 das fabricantes associadas à Anfávea. Outros 50 bilhões vêm da cadeia de autopeças”, destacou.



20% DO PIB – O setor automotivo responde por quase 20% do PIB industrial brasileiro. Com 53 fábricas e presença em nove estados, fabricantes associadas à Anfavea tiveram, juntas, receitas de R$ 360 bilhões em 2024 e R$ 252 bilhões em exportações.



PRODUÇÃO NACIONAL – Presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, Moisés Selerges celebrou os investimentos no setor e a perspectiva de empregos no país. “Saudamos os investimentos de novas empresas que estão chegando. Que sejam bem-vindas e que venham produzir aqui, gerar empregos aqui e fortalecer nossa cadeia de fornecedores”.



INDICADORES EM ALTA – Para além da indústria automobilística, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, elencou indicadores que refletem o momento econômico especial do país. “Nos quatro anos do terceiro mandato do presidente Lula, vamos experimentar a menor inflação acumulada da história do país. Nesses quatro anos vamos ter a menor média de desemprego da série histórica do IBGE. O crescimento econômico médio vai ser o maior desde quando ele saiu da presidência em 2010. O Brasil está entre os dez países mais desiguais do mundo, e vamos divulgar dados mostrando que a economia está no menor nível de desigualdade da história, medido pelo Índice de Gini”, anunciou Haddad, em referência ao instrumento que avalia o grau de concentração de renda.



SUSTENTABILIDADE – Vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin recordou a realidade do setor automotivo antes e depois de 2023 e lembrou a importância do Programa Mover, lançado no ano passado. “Quando o presidente Lula assumiu havia grande ociosidade na indústria automotiva. Ele lançou um programa rápido, dando crédito de 2 a 8 mil reais para carros de entrada com mais sustentabilidade, menos poluentes e grande conteúdo nacional. A resposta foi espetacular. Num dia, foram vendidos 29 mil veículos. Depois, com a Nova Indústria Brasil, foi lançado o Mover”.



NEOINDUSTRIALIZAÇÃO – O Programa Mobilidade Verde e Inovação (MOVER), instituído em junho de 2024, é a política do setor automotivo alinhada aos objetivos da neoindustrialização e às tendências globais de descarbonização. O programa tem a finalidade de apoiar o desenvolvimento tecnológico, a competitividade global, a integração nas cadeias globais de valor, a descarbonização e o alinhamento a uma economia de baixo carbono no ecossistema produtivo e inovador de automóveis, de caminhões, de ônibus, de chassis com motor, de máquinas autopropulsadas e de autopeças.



O SALÃO 2025 – O Salão Internacional do Automóvel de São Paulo, que acontece de 22 a 30 de novembro, em São Paulo, retorna renovado desde a última edição, em 2018, com a proposta de ser um espaço de experiência, tecnologia e mobilidade sustentável, em conexão com o que há de mais atual nos principais salões internacionais. Além dos lançamentos e da maior pista indoor de test-drive do mundo, o público vai encontrar simuladores, espaços interativos e painéis sobre inovação e descarbonização.

