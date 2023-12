Homem preso em casa após DISE encontrar estufa de maconha

A Polícia Civil do Estado de São Paulo, através da DISE de Americana, deflagrou, nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira, a “Operação ESTUFA”, decorrente de investigações elaboradas pelos policiais da DISE que descobriram uma residência na Rua Paulínia, no bairro Nielson Ville, que se prestava ao cultivo e venda de maconha.

Com a conclusão das investigações, foi representado junto ao Poder Judiciário Americanense por mandado de busca e apreensão no local alvo do trabalho policial. A ordem judicial foi expedida pela 2ª Vara Criminal de Americana, tendo seu cumprimento na presente data. Durante a operação policial, 01 indivíduo residente no local foi abordado.

Durante as buscas, foi localizado em um quarto da casa 01 estufa com toda a estrutura necessária para o cultivo da maconha, tais como a própria estufa, controladores de temperatura e umidade, ventiladores, exaustores e de 03 vasos com pés de maconha. Além da estrutura da estufa, também foram localizados mais 90 gramas da droga já colhida e pronta para a venda, 01 balança de precisão e anotações manuscritas a respeito do cultivo da droga.

Diante dos fatos como se apresentavam no local, foi dada voz de prisão ao responsável pelas drogas, sendo conduzido juntamente com as apreensões à sede da DISE. A autoridade policial tomou ciência dos fatos e confirmou o flagrante, adotando as medidas cabíveis de Polícia Judiciária. Após a conclusão do Auto de Prisão em Flagrante Delito, o indiciado foi submetido a exame cautelar e escoltado à Cadeia Pública de Sumaré onde aguardará por Audiência de Custódia.