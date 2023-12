Praia Azul vai ganhar campo de futebol society

Americana ganhará um novo campo de futebol society. O equipamento será instalado na Praça Leandra Maria Gomes Nacaratto, localizada no bairro Recanto Azul, na região da Praia Azul. O edital de abertura de licitação para execução da obra foi publicado no Diário Oficial desta quinta-feira (14).

O investimento total estimado no novo espaço será de R$ 403.430,26, sendo R$ 200 mil provenientes de emenda parlamentar do deputado estadual Marcos Damásio, intermediada pelo vereador Léo da Padaria, e R$ 203.430,26 de contrapartida da Prefeitura. Os valores incluem tanto a construção do equipamento quanto o custeio e manutenção.

“Vamos levar mais infraestrutura e qualidade de vida aos moradores da região da Praia Azul com esse novo campo de futebol society, assim como já fizemos em outras regiões da cidade. Agradeço ao Marcos Damásio e ao Léo da Padaria pelo trabalho em prol de Americana”, celebra o prefeito Chico Sardelli.

As intervenções no local vão incluir a instalação de grama sintética monofilamento com borracha granulada, conjunto de traves, alambrado e tela, além da pintura.

LEIA TAMBÉM: Prefeito Chico entrega reforma das quadras de tênis do Centro Cívico

“Estamos muito felizes com tantos avanços na área do esporte em nossa cidade. São várias obras entregues, outras em andamento e agora damos o pontapé inicial para mais uma novidade. Os moradores da Praia Azul ganharão uma estrutura de qualidade”, ressalta o vice-prefeito Odir Demarchi.

A intervenção faz parte de uma série de reformas e construções nos espaços esportivos de Americana. Na área do futebol society, a Prefeitura inaugurou em 2023 um novo campo no Jardim Alvorada, além de ter revitalizado o campo do bairro Antônio Zanaga.

“Seguimos trabalhando intensamente para oferecer as melhores condições possíveis à nossa população. Temos que incentivar sempre a prática de exercícios físicos, e investir na melhoria dos nossos espaços é fundamental para alcançarmos esse objetivo”, destaca o secretário de Esportes, Marcio Leal.

As empresas interessadas em participar da licitação terão o prazo de 22 de dezembro a 21 de janeiro para retirar o edital, que estará disponível na Unidade de Suprimentos da Prefeitura, das 9h às 16h, e no site www.americana.sp.gov.br.