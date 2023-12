Prefeito Chico entrega reforma das quadras de tênis do Centro Cívico

O prefeito Chico Sardelli entregou nesta quarta-feira (13) a reforma do Centro Municipal de Tênis Mário Bartolomeu Coronelli. As melhorias foram viabilizadas pelo maior investimento desde a inauguração das quadras localizadas no Complexo Poliesportivo Milton Fenley Azenha, o Centro Cívico, em 1986. A obra faz parte de uma série de revitalizações e construções nos espaços esportivos de Americana.

“É uma grande felicidade ver as nossas quadras de tênis do Centro Cívico completamente renovadas e adequadas para a prática do esporte. Essa era uma reforma bastante aguardada pelos tenistas da cidade, tendo em vista as condições em que estava este espaço. Demos uma outra cara e agora está tudo muito bonito”, celebrou o prefeito Chico.

O trabalho contou com a revitalização completa do piso das cinco quadras, substituição de telas e alambrados, pintura das paredes e arquibancadas, reforma dos banheiros e da entrada do complexo, paisagismo e instalação de nova identificação visual.

“Temos uma estrutura que é referência no Estado e precisamos garantir que ela esteja sempre em boas condições para o uso da população. As quadras passaram por uma transformação realmente impressionante e é muito gratificante poder entregar este espaço reformado depois de anos de espera. Estamos muito orgulhosos com o resultado”, destacou o vice-prefeito Odir Demarchi.

LEIA TAMBÉM: Prefeitura instala brinquedo em praça do Werner Plaas

O secretário de Esportes de Americana, Marcio Leal, ressaltou os avanços do município na área esportiva em 2023. “É mais um equipamento esportivo sendo entregue com qualidade na nossa cidade. Tivemos uma mudança total por aqui, com a revitalização das quadras, que estavam com o piso bastante degradado, e a reforma de toda a estrutura em volta. Seguimos com a nossa missão de garantir as melhores condições possíveis aos nossos atletas. Agradeço ao Chico e ao Odir pela confiança no nosso trabalho”, afirmou.

A obra, no valor de R$ 645.916,05, foi custeada pela Prefeitura de Americana por meio do Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano (FMDU), que conta com recursos oriundos de taxas aplicadas em novos empreendimentos e dotação orçamentária, reservados para execução de obras de infraestrutura, saneamento e mobilidade urbana.

“Parabéns, Chico, Odir e toda a administração, por mais esse avanço em nossa cidade. Vemos melhorias acontecendo em várias áreas e é isso que faz a população de Americana sorrir cada dia mais”, afirmou o presidente da Câmara Municipal, Thiago Brochi.

Também compareceram à entrega os vereadores Leco Soares, Lucas Leoncine e Silvio Dourado, e os secretários Leon Botão (Comunicação e Tecnologia da Informação), Rafael de Barros (Desenvolvimento Econômico), Vinicius Ghizini (Educação), Vinicius Zerbetto (Gestão de Convênios), Fábio Renato Oliveira (Meio Ambiente), Hugo Troly (Negócios Jurídicos) e Adriano Alvarenga Camargo Neves (Obras e Serviços Urbanos).