Veja horários da coleta de lixo neste fim de ano em Nova Odessa

A Coden Ambiental, empresa municipal responsável pelos serviços de Saneamento Básico em Nova Odessa, informa que, em virtude das comemorações de final de ano, o seu atendimento ao público se encerrará nesta quarta-feira, dia 20/12/2023, às 11h, e será retomado dia 04/01/2024, às 8h. O serviço de Coleta de Lixo Domiciliar será mantido normalmente no dia de Natal (25/12/2023) e suspensa no Ano Novo (01/01/2024).

Para casos de emergência que venham a ocorrer durante o recesso, como falta d’água ou rompimento de redes de água ou esgoto, será disponibilizado um plantão de atendimento pelo telefone gratuito 0800 771-1195.

A partir de 04 de janeiro, o atendimento presencial voltará a funcionar das 8h às 16h, de segunda a quinta-feira, e das 8h às 15h na sexta-feira. Outra opção para os dias de expediente normal é o atendimento via WhatsApp 9 9599 7766, de segunda a quinta-feira, das 14h às 16h e na sexta-feira, das 14h às 15h.

COLETA DE LIXO

No Natal, que será comemorado na segunda-feira 25/12/2023, a Coleta de Lixo seguirá sem alteração, atendendo os bairros programados para esse dia da semana. No Ano Novo, que cairá na segunda-feira 01/01/2024, não haverá expediente no aterro sanitário para onde é destinado o lixo do município. Assim, o serviço será suspenso nesse mesmo grupo de bairros, sendo retomado de acordo com o calendário regular da coleta.

Confira:

• Última coleta na sexta-feira 29/12/2023, das 6h às 14h30. O serviço será retomado na quarta-feira 03/01/2024, no mesmo horário: Conjunto Habitacional 23 de Maio, Jardim São Manoel, Jardim Eden, Bela Vista, Jardim Maria Helena, Jardim Dona Maria Raposeiro Azenha, Residencial das Américas, Residencial das Árvores, Residencial Imigrantes, Estância Hípica, Parque Industrial Fritz Berzin, Parque Industrial Harmonia, Parque Industrial Recanto, Jardim Eneides Residencial, Jardim Eneides Industrial.

• Última coleta na sexta-feira 29/12/2023, das 18h às 2h30. O serviço será retomado na quarta-feira 03/01/2024, no mesmo horário: Bosque dos Cedros, Jardim Europa, Jardim Planalto, Jardim Mathilde Berzin, Parque Fabrício, Novos Horizontes, Jardim Marajoara, Centro, Jardim Santa Rosa, Residencial Jardim Primavera.

• Última coleta na sexta-feira 29/12/2023, das 6h às 14h30. O serviço será retomado na sexta-feira 05/01/2024, no mesmo horário: Bosque dos Eucaliptos, Recanto do Guarapari, Chácaras Central, Parque dos Pinheiros, Residencial Vale dos Lírios, Chácara Recanto Solar, Recanto da Fazenda, Chácara Ceci.

O chefe do Setor de Coleta de Lixo da Coden, Eder Pereira da Silva, lembra que as festas de final de ano acarretam um volume maior de resíduos domésticos e as lixeiras ficam mais cheias. “Nesses dias, para evitar o acúmulo de lixo, é importante redobrar a atenção aos horários de coleta, dando preferência para usar a lixeira um pouco antes do caminhão passar”, alertou.

AJUDE A MANTER A CIDADE LIMPA

Para descartar o lixo, é necessário armazená-lo sempre em sacos ou sacolas bem fechadas. E para que os coletores não sejam feridos, cacos de vidros e outros objetos perfurocortantes devem ser embalados em jornal e colocados em embalagens “longa vida”, como caixas de leite, ou em garrafas de refrigerante (PET). No caso de latinhas de conserva, basta empurrar a borda cortante para dentro da própria lata.

Ainda é importante ficar atento com materiais que não devem ser descartados no lixo comum, mas direcionados aos ecopontos do município, como medicamentos, termômetros, pilhas, baterias, lâmpadas fluorescentes, eletrônicos, óleo de cozinha, restos de materiais de construção, móveis, eletrodomésticos, madeira, galhos e recicláveis (plásticos, papel, vidro e metal). Animais mortos também precisam de destino adequado com orientações do setor de Zoonoses.

