Hortolândia promoverá campeonato de boxe para a Melhor Idade

Evento esportivo gratuito será no próximo dia 30 deste mês

A Prefeitura de Hortolândia já organiza a 2ª edição do Campeonato de Boxe da Melhor Idade. Idealizado pelo CCMI (Centro de Convivência da Melhor Idade), órgão da Secretaria de Governo, a competição já tem data marcada. Será na próxima terça-feira (30/09), a partir das 13h, na unidade do Remanso Campineiro.

O evento faz parte da programação da Administração Municipal para celebrar o “Dia do Idoso” (01/10). O objetivo é fomentar o esporte para a melhor idade, a socialização e melhora na qualidade de vida.

As inscrições já estão encerradas. Segundo os organizadores, participarão da disputa 35 atletas com idades entre 62 a 85 anos. São idosos participantes dos dois CCMIs e alunos das aulas de Boxe ministradas pelo professor Alexandre Amaro do DPP PcD (Departamento de Políticas Públicas para PcD), que demonstraram interesse na competição. Ao todo, haverá sete lutas casadas entre idosos do Remanso Campineiro e Jd. Amanda.

Confira as categorias:

Masculino 3 lutas – 6 atletas

Feminino 4 lutas – 8 atletas

Ring Girls – 10 idosas

A 1ª edição do Campeonato de Boxe da Melhor Idade, organizada pela unidade do do Jd. Amanda, aconteceu em abril de 2024, no palco do Teatro Elizabeth Keller de Matos, no Jd. Amanda, reunindo 20 idosos, sendo 5 duplas masculinas e 5 femininas, em dez lutas.

SERVIÇO:

2º CAMPEONATO DE BOXE DA MELHOR IDADE DE HORTOLÂNDIA

Organização: CCMI (Centro de Convivência da Melhor Idade) Remanso Campineiro e Prof. Alexandre Amaro

Data: terça-feira, 30 de setembro

Horário: 13h

Local: CCMI Remanso Campineiro

Endereço: Rua Euclides Pires de Assis, 200, Remanso Campineiro

