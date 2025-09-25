Santa Bárbara capacita sobre Recursos e Gestão de Convênios – TransfereGov

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio de sua equipe técnica, realizou nesta terça-feira (23), no Museu da Água, a capacitação “Recursos e Gestão de Convênios – TransfereGov”, com foco no aprimoramento dos servidores municipais.

A atividade contou com a participação de 40 servidores da Prefeitura e do DAE (Departamento de Água e Esgoto) e foi conduzida por Flavio Emílio Rabette, especialista em captação de recursos e gestão de convênios, reconhecido nacionalmente como referência na área.

Palestrante

Flavio Emílio Rabette é Master em Liderança e Gestão Pública, com módulo em Oxford – Blavatnik School of Government (Inglaterra), pelo Centro de Liderança Pública. Possui certificação CP3P® Foundation – Radar PPP, é pós-graduado em Direito Público com ênfase em Direito Constitucional e Administrativo pela PUC Campinas, e graduado em Direito pela USF. Também é certificado em Compliance pelo Insper e atualmente cursa Modelagem Econômico-Financeira de PPPs e Concessões pela FIPE.

Na trajetória profissional, atuou como Diretor de Captação de Recursos e Convênios, Diretor de Compras e Licitações e é professor do MBA em Governança e Inovação no Serviço Público (Centro Universitário Padre Anchieta – UNIANCHIETA). É ainda autor do livro “Manual de Captação de Recursos e Gestão de Convênios com o Governo Federal” (Editora Autografia).

Com esta capacitação, a Prefeitura reforça o compromisso com a formação contínua de seus servidores e com a busca por recursos e parcerias que promovam melhorias nos serviços públicos oferecidos à população.

