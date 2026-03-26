Hortolândia entrega campo society revitalizado do Jd. Santa Izabel no domingo

Espaço Esportivo Roque de Campos (antigo C.V.I) recebeu troca do gramado e melhorias estruturais

As praças esportivas de Hortolândia recebem, periodicamente, ações realizadas pela Prefeitura que contribuem com a manutenção e zeladoria das áreas públicas. O Espaço Esportivo Roque de Campos (antigo C.V.I), localizado no Jardim Santa Izabel foi mais um a ser contemplado com a troca do gramado artificial, além da nova pintura geral e de melhorias no alambrado que cerca o campo de futebol e nas traves dos gols.

A população vai poder conferir como o local ficou após a conclusão do trabalho no domingo (29/03), quando a Administração Municipal realiza a cerimônia de entrega da revitalização do espaço a partir das 9h. De acordo com a Secretaria de Esporte e Lazer, também acontece uma partida amistosa entre equipes do Projeto América Real.

“O espaço está remodelado e é mais um em Hortolândia com um verdadeiro tapete novinho para que os times da cidade, projetos sociais e os alunos das escolinhas esportivas desfrutem de um espaço agradável para jogar futebol com grama artificial. Estes serviços são necessários para continuarmos oferecendo áreas esportivas de qualidade e pedimos a colaboração de todos na garantia do bom uso das nossas áreas”, comenta o secretário de Esporte e Lazer, Gleguer Zorzin.

O Espaço Esportivo Roque de Campos fica localizado na rua Ervin Maier, 195, Jardim Santa Izabel, dúvidas para as aulas esportivas podem ser tiradas pelo telefone (19) 99237-2702.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

MAIS FUTEBOL

A Prefeitura de Hortolândia investe na qualidade de vida por meio da prática esportiva e os campos de futebol com gramado sintético já são realidade. Além de construir estas áreas, a Administração Municipal também trabalha na manutenção e na zeladoria. A troca do gramado artificial e as melhorias no entorno dos espaços foram concluídas recentemente pela Prefeitura nos campos do Jardim Adelaide e do Jardim Nova América. Dois novos campos foram inaugurados, no Jardim Santa Clara, na Praça de Esportes do bairro (antigo CIF) e no Jardim Amanda, dentro do Complexo Esportivo localizado no novo parque socioambiental. Também no Jardim Amanda, estão na fase final as obras de construção do novo campo de futebol society anexo ao Campo da Mina.

Hoje, a cidade já conta com espaços públicos de grama sintética disponíveis nos bairros Remanso Campineiro, Jardim Nova América, Jardim Santa Izabel, Jardim Minda, Jardim Alvorada (Arena Esportiva), Jardim Novo Ângulo (Praça da Cidadania), Jardim Adelaide, Parque Gabriel (Lago da Fé), Jardim Santa Rita de Cássia, Jd. Amanda (Parque Socioambiental), Praça da Penha e Jd. Santa Clara na Praça de Esportes (antigo CIF).

Leia + sobre esportes